Тисячі українців не зможуть вийти на пенсію у наступному році через чергові зміни у законодавстві

В Україні щороку відбуваються різноманітні зміни і дуже часто в центрі уваги пенсія та люди пенсійного віку. Зокрема, навесні 2021 року стало відомо, що відтепер чоловіки та жінки рівні між собою, і для обох статей пенсійний вік починається у 60 років. До цього моменту, жінки могли виходити на пенсію у 55. Але на цьому зміни не закінчились. Як виявилось, майже 40% осіб, з тих хто мав би вийти на заслужений відпочинок у 2022 році, не зможуть цього зробити. Їм не вистачатиме одного року стажу, хоча цьогоріч ще все було б у порядку.





Змінилися закони згідно з якими зросте вимога до мінімального страхового стажу

Цьогоріч весною вступили в дію нові правила стосовно мінімального робочого стажу. Якщо раніше, люди могли виходити на пенсію маючи мінімум 28 років мінімального стажу, то зараз це 29 років. Тобто, у 2022 році, недостатню кількість стажу матимуть мінімум 40% українців. Та це стосується тих, кому в наступному році виповниться 60.

Є й інша інформація, зокрема для вікової категорії 63+. Мовляв, якщо чоловіку чи жінці виповнилося 63 роки, то можна виходити на пенсію за наявності трудового стажу від 19 до 29 років. А якщо вам більше 65, то на пенсію можна виходити й при 15-річному стажі.

Статистика говорить, що вийти на пенсію у 60 буде чим далі, тим складніше

У Міністерстві соціальної політики заявляють, що з кожним роком українцям все важче буде вийти на заслужений відпочинок у 60 років. Відтак, до 2028 року включно, мінімум 10% працюватимуть до 65 років, і мінімум 45% працюватимуть до 63 років.