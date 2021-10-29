«ПриватБанк» отказывает в возвращении денежных средств, которые пытались украсть мошенники

Недавно у очередного пользователя услуг «ПриватБанка» произошла неприятная ситуация, связанная с проблемами с карточкой. При этом банк почему-то отказал ему в возвращении средств, о чем мужчина написал на сайте «Минфин».





Проблема с возвратом средств

По словам украинца, второго октября он получил сообщение на свой мобильный телефон о том, что с его счета снята сумма в размере 8105,09 грн. Затем была еще одна попытка снятия, но «ПриватБанк» уже заблокировал карточку по подозрению в мошеннических действиях. Мужчина сразу же позвонил в службу технической поддержки и сообщил об этом. Оператор сказал, что карта уже заблокирована.

Касательно денег он сказал, что они находятся в резерве на счету Приватбанка, и обращение передано в службу безопасности. Деньги должны были быть возвращены в течение одиннадцати дней после составления обращения на возврат средств. Также украинец сообщил в полицию о произошедшем. При этом в самом банке ему сказали, что это не поможет, и отказали во включении данной информации в обращение о возврате средств.

Одиннадцать рабочих дней прошли, и восемнадцатого числа мужчина снова позвонил оператору, чтобы выяснить судьбу своего обращения. При этом оператор сообщил, что в возврате денег украинцу было отказано. Человек не понимает, что он сделал не так. Более того, деньги были похищены в счет кредитных средств, а следовательно, украинец оказался вынужден погашать кредит, которого не брал, то есть он потерял еще больше денег.

В ответе на возмущенное сообщение украинца ему ответили, что часть денег ему все-таки была возвращена. Однако основной платеж, те самые восемь тысяч гривен, не могут быть обжалованы как мошенничество со стороны платежной системы, поскольку при его совершении был введен пароль для его подтверждения. Это означает, что мошенники смогли изменить финансовый номер мужчины.