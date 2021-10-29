«ПриватБанк» відмовляє у поверненні коштів, які ледь не виманили шахраї

Нещодавно у чергового користувача послуг “ПриватБанку” сталася неприємна ситуація, пов’язана з проблемами з карткою. При цьому банк чомусь відмовив йому в поверненні коштів, про що чоловік написав на сайті Мінфін.





Проблема із поверненням коштів

За словами українця, другого жовтня він отримав повідомлення на свій мобільний телефон про те, що з його рахунку знято суму в розмірі 8105,09 грн. Потім була ще одна спроба зняття, але «ПриватБанк» вже заблокував картку за підозрою у шахрайських діях. Чоловік одразу ж зателефонував до служби технічної підтримки та повідомив про це. Оператор сказав, що картку вже заблоковано.

Щодо грошей він сказав, що вони перебувають у резерві на рахунку Приватбанку, і звернення передано до служби безпеки. Гроші мали бути повернуті протягом одинадцяти днів після складання звернення на повернення коштів. Також українець повідомив у поліцію про те, що сталося. При цьому в банку йому сказали, що це не допоможе, і відмовили у включенні даної інформації в звернення про повернення коштів.

Одинадцять робочих днів минуло, і вісімнадцятого числа чоловік знову зателефонував оператору, щоб з’ясувати долю свого звернення. При цьому оператор повідомив, що у поверненні грошей українцеві було відмовлено. Людина не розуміє, що вона зробила не так. Більше того, гроші було викрадено за рахунок кредитних коштів, а отже, українець виявився змушений погашати кредит, якого не брав, тобто він втратив ще більше грошей.

У відповіді на обурене повідомлення українця йому відповіли, що частину грошей йому таки повернули. Однак основний платіж, ті самі вісім тисяч гривень, не можуть бути оскаржені як шахрайство з боку платіжної системи, оскільки за його здійснення було введено пароль для його підтвердження. Це означає, що шахраї змогли змінити фінансовий номер чоловіка.