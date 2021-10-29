У клиентов Monobank исчезают деньги из-за сбоя приложения

Сообщения о загадочных пропажах денег с карточки появляются достаточно регулярно. На этот раз «отличился» monobank. Об этом написала клиентка банка на популярном портале «Минфин». Но действительно ли виноват банк?





Проблематичный перевод

По словам женщины, проблема произошла у ее мужа. В течение целого дня у него не запускалось приложение Monobank. Они написали в техподдержку, проблема решилась только спустя два дня. Зайдя в программу, мужчина увидел, что у него пропали все деньги с карточки — около десяти тысяч гривен.

Об этом семья, что вполне логично, написала в службу поддержки клиентов. Специалисты сослались на сбой и пообещали вернуть деньги через неделю, однако пошла уже третья неделя, а денег все нет, как и не было.

Возникли у украинской семьи и другие проблемы. Так, муж перевел женщине деньги на карточку «ПриватБанка» с валютной карточки, но они не приходили в течение трех дней. «ПриватБанк» отрицал факт получения перевода. В Monobank же супругам сообщили, что перевод показался им подозрительным и они обрабатывают его вручную, что может занять до семи рабочих дней. По прошествию недели деньги на карте также не появились.

Наконец, последней каплей оказалась невозможность оплатить за съемную квартиру. Деньги были отправлены хозяйке дома, однако не пришли, и банк опять сообщил о том, что обрабатывает деньги вручную. В отчаянии женщина написала на сайте «Минфин».

Со своей стороны мы можем отметить, что данные проблемы могут быть связаны с новыми правилами, касающимися финансового мониторинга. Как мы уже писали, любая подозрительная активность может стать причиной блокировки счета до выяснения обстоятельств. В случае, если это действительно произойдет, то клиент будет вынужден предоставлять документы, подтверждающие легальность зачисленных средств.