У клієнтів Monobank зникають гроші через збій додатку

Повідомлення про загадкові зникнення грошей з картки з’являються досить регулярно. На цей раз «відзначився» monobank. Про це написала клієнтка банку на популярному порталі Мінфін. Але чи справді винний банк?





Проблематичний переказ

За словами жінки, проблема сталася у її чоловіка. Протягом цілого дня у нього не запускалася програма Monobank. Вони написали у технічну підтримку, але проблема вирішилася лише через два дні. Зайшовши до програми, чоловік побачив, що в нього зникли всі гроші з картки – близько десяти тисяч гривень.

Про це сім’я, що цілком логічно, написала до служби підтримки клієнтів. Фахівці зіслалися на збій та пообіцяли повернути гроші за тиждень, проте пішов уже третій тиждень, а грошей все немає, як і не було.

Виникли в української сім’ї також й інші проблеми. Так, чоловік переказав жінці гроші на картку ПриватБанку з валютної картки, але вони не приходили протягом трьох днів. ПриватБанк заперечував факт отримання переказу. У Monobank подружжю повідомили, що переказ видався їм підозрілим і вони обробляють його вручну, що може зайняти до семи робочих днів. Через тиждень гроші на карті також не з’явилися.

Нарешті, останньою краплею виявилася неможливість сплатити за орендовану квартиру. Гроші були відправлені господині будинку, проте не прийшли, і банк знову повідомив, що обробляє гроші вручну. У розпачі жінка написала на сайті Мінфін.

Зі свого боку ми можемо зазначити, що ці проблеми можуть бути пов’язані з новими правилами, що стосуються фінансового моніторингу. Як ми вже писали, будь-яка підозріла активність може спричинити блокування рахунку до з’ясування обставин. У випадку, якщо це дійсно станеться, клієнт буде змушений надавати документи, що підтверджують легальність зарахованих коштів.