Перерахунок пенсії: що зміниться для працюючих пенсіонерів?

Щороку українським пенсіонерам, які залишаються працевлаштованими, перераховують пенсії. У 2021 році це відбулося 1-го червня, у 2022 році також відбудеться приблизно у цей період. Що треба знати пенсіонерам? Чи потрібно їм звертатися у Пенсійний Фонд України, або подавати якісь документи? Та кому і на скільки перераховуватимуть виплати, а кому не перерахують їх зовсім.





Доплати отримуватимуть не всі пенсіонери

За попередніми даними, наразі в Україні працевлаштовано понад 2,5 мільйона осіб, це при загальній їх чисельності у більш як 11 мільйонів. До слова, у попередньому 2020 році, кількість працюючих пенсіонерів була майже на 100 000 осіб меншою. Так от, щороку для цих громадян відбувається перерахунок пенсій. До вже наявного стажу, дораховують кожен новий відпрацьований рік, і опираючись на розмір страхових внесків із зарплати нараховують певні доплати. Але для цього треба пропрацювати не менше одного додаткового року.

Що треба знати про перерахунок?

Перерахунок відбувається автоматично. Людям не потрібно подавати жодних документів і йти в Пенсійний Фонд.

Перерахунок стосується лише тих осіб, які відпрацювали рік і більше, маючи при цьому можливість виходити на пенсію за наявності необхідного віку та стажу.

Перерахунок у 2021 році стосувався двох попередніх місяців, тобто травня і квітня. Тоді доплату до майбутньої пенсії отримало 700 000 осіб. Середній її розмір становив 170 грн.

У 2022 році вступить в дію нове правило. Якщо особа продовжує працювати і напрацювала мінімум один додатковий рік стажу, то перерахунок проводитиметься мінімум після 2-х років після нарахування цього стажу.

Ще одне нове правило — це перерахунок абсолютно для усіх професій, в тому числі педагогів, наукових працівників та військових.