Шмигаль рассказал, будет ли вакцинация принудительной: за неделю должно вакцинироваться 1,5 миллиона человек

В Украине продолжается вакцинация. В последнее время, когда ограничений значительно увеличилось, количество желающих привиться возросло. Люди не готовы регулярно делать платные ПЦР-тесты, чтобы путешествовать между областями, посещать работу или общественные заведения. Но, несмотря на немалый ажиотаж в пунктах вакцинации, все равно первую дозу вакцины получило недостаточное количество людей, по крайней мере для того, чтобы вирус отступил.





Шмигаль заявляет, для того, чтобы снять все ограничения нужно, чтобы вакцинировалось минимум 70% населения. Сейчас до этой цифры далеко. Будет ли вакцинация принудительной?

Вакцинация и дальше будет оставаться добровольной

Несмотря на то, что ситуация с заболеваемостью критична, заставлять людей вакцинироваться не будут. Все равно останется альтернатива в виде отрицательного ПЦР-теста или теста на наличие антител. Это, конечно, не касается тех профессий, где подобные альтернативы не предусмотрены.

Следовательно, или вакцинация или отстранение от работы ждет учителей, почтальонов, социальных работников и сотрудников органов местного самоуправления. Вероятно, этот список будет увеличиваться.

Денис Шмигаль заявил, что принудительная вакцинация это незаконно, людей заставлять не будут, но настойчиво будут призывать все же привиться. Для того чтобы Украина вышла из красно-оранжевой зоны, которая сейчас наблюдается практически во всех областях, нужно, чтобы в неделю вакцинировалось минимум 1,5 миллиона человек.

Тотального локдауна пока не будет

Несколько слов прозвучало и о возможном локдауне. Правительство заявляет, что массово все закрывать не спешат. Это отрицательно сказывается на экономике страны. Пока строгость ограничений будет определяться по областям. Уже с 1 ноября некоторые школы по всей стране перейдут на дистанционное обучение. А дальше, власть будет действовать согласно эпидемиологической ситуации, которая будет складываться.