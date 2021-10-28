Перерасчет пенсии: что изменится для работающих пенсионеров?

Ежегодно украинским пенсионерам, которые остаются трудоустроенными, пересчитывают пенсии. В 2021 году это произошло 1 июня, в 2022 году также произойдет примерно в этот период. Что нужно знать пенсионерам? Нужно ли им обращаться в Пенсионный Фонд Украины или подавать какие-либо документы? Кому и на сколько будут пересчитывать выплаты, а кому не пересчитают их совсем?





Доплаты будут получать не все пенсионеры

По предварительным данным, в настоящее время в Украине трудоустроено более 2,5 миллиона пенсионеров, это при общей их численности, более чем в 11 миллионов. К слову, в предыдущем 2020 году, количество работающих пенсионеров было почти на 100 000 меньше. Так вот, каждый год для этих лиц происходит перерасчет пенсий. До уже имеющегося стажа, причисляют каждый новый отработанный год, и опираясь на размер страховых взносов по зарплате, начисляют определенные доплаты. Но для этого нужно проработать не менее одного дополнительного года.

Что нужно знать о перерасчете?

Перерасчет производится автоматически. Людям не нужно подавать никаких документов и идти в Пенсионный Фонд.

Перерасчет касается только тех лиц, которые отработали год и более, имея возможность выходить на пенсию при наличии необходимого возраста и стажа.

Пересчет в 2021 году касался двух предыдущих месяцев, то есть мая и апреля. Тогда доплату к будущей пенсии получили 700 000 человек. Средний ее размер составляет 170 грн.

В 2022 году вступит в силу новое правило. Если человек продолжает работать и наработал минимум один дополнительный год стажа, то перерасчет будет проводиться минимум после 2-х лет после начисления этого стажа.

Еще одно новое правило – перерасчет будет абсолютно для всех профессий, в том числе педагогов, научных работников и военных.