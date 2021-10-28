Год за поддельный сертификат о вакцинации: «первый пошёл»

Как сообщают источники со ссылкой на судебный приговор, житель Волынской области получил первое в нашей стране наказание за использование поддельного сертификата о вакцинации против COVID-19.





Попытка обмана и наказание

Как известно, мужчина работал охранником в ООО «Волынь-Авто». В конце августа он был пойман на границе с Польшей: сертификат, который предоставил украинец, оказался поддельным.

Свою вину мужчина признал. По его словам, он общался с продавцом, который заверил его, что поддельный документ будет полностью соответствовать требованиям оригинала, и, в частности, он сможет пересечь с ним польско-украинскую границу. По телефону ему подробно рассказали обо всем, что необходимо для получения поддельного свидетельства о вакцинации. После этого он общался с продавцом с помощью мессенджера Viber. Мужчина отдал мошеннику 1200 гривен, а также предоставил свои паспортные данные и копии необходимых документов.

Фальшивый сертификат о вакцинации украинец получил спустя несколько дней. Сертификат содержал реквизиты Волынской областной инфекционной больницы, а также фейковые подписи врача и печати.

Получив документ, житель Волыни попытался пересечь границу с Польшей, однако пограничники обратили внимание на странности в сертификате и вызвали сотрудников полиции. Мужчина был арестован. Его приговорили к полутора годам ограничения свободы, однако затем изменили приговор на год исправительных работ. Также обвиняемый будет вынужден компенсировать государству 1200 гривен, затраченных на проведение экспертизы.

Как мы писали ранее, мошенники научились создавать поддельные копии приложения «Дія», которое используется в том числе для предъявления сертификатов о вакцинации. Для «клонирования» используется специальная функция в браузере Chrome для Android, которая позволяет добавлять веб-сайты в виде ярлыков приложений на рабочий стол вашего планшета или смартфона.

При этом добавляется не сайт сам по себе, а его элементы, из которых собирается приложение. Оно может работать и без интернета, и ему не нужно проходить премодерацию Google Play.