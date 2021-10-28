Рік за підроблений сертифікат про вакцинацію: «перший пішов»

Як повідомляють джерела з посиланням на судовий вирок, мешканець Волинської області отримав перше у нашій країні покарання за використання підробленого сертифікату щодо вакцинації від COVID-19.





Спроба обману та покарання

Як відомо, чоловік працював охоронцем у ТОВ «Волинь-Авто». Наприкінці серпня його спіймали на кордоні з Польщею: сертифікат, який надав українець, виявився підробленим.

Свою провину чоловік визнав. За його словами, він спілкувався з продавцем, який запевнив його, що підроблений документ повністю відповідатиме вимогам оригіналу, і, зокрема, він зможе перетнути з ним польсько-український кордон. Телефоном йому докладно розповіли про все, що необхідно для отримання підробленого свідоцтва про вакцинацію. Після цього він спілкувався із продавцем за допомогою месенджера Viber. Чоловік віддав шахраю 1200 гривень, а також надав свої паспортні дані та копії необхідних документів.

Фальшивий сертифікат про вакцинацію українець отримав за кілька днів. Сертифікат містив реквізити Волинської обласної інфекційної лікарні, а також фейкові підписи лікаря та печатки.

Отримавши документ, мешканець Волині спробував перетнути кордон із Польщею, проте прикордонники звернули увагу на проблеми у сертифікаті та викликали співробітників поліції. Чоловік був заарештований. Його засудили до півтора року обмеження волі, проте потім змінили вирок на рік виправних робіт. Також обвинувачений змушений буде компенсувати державі 1200 гривень, витрачених на проведення експертизи.

Як ми писали раніше, шахраї навчилися створювати підроблені копії програми «Дія», яка використовується, зокрема, для пред’явлення сертифікатів про вакцинацію. Для клонування використовується спеціальна функція в браузері Chrome для Android, яка дозволяє додавати веб-сайти у вигляді ярликів додатків на робочий стіл вашого планшета або смартфона.

При цьому додається не сайт як такий, а його елементи, з яких збирається додаток. Він може працювати і без інтернету, і йому не потрібно проходити премодерацію Google Play.