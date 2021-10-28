«Киевстар» запустил новые тарифные планы с «суперсилами»

Уже совсем скоро, третьего ноября, оператор «Киевстар» запустит новые тарифные планы для всех абонентов, которые обслуживаются на основе договора: контрактных, а также бизнес-клиентов. Отличительной чертой этих тарифов станут так называемые «суперсилы» – дополнительные сервисы, которые можно выбирать по своему усмотрению.





Какие тарифные планы устареют?

Детали новых тарифных планов пока что не разглашаются, однако уже известно, что целый ряд тарифов будет признан устаревшими. Это такие тарифные планы для бизнес-клиентов, как Простой, Smart, Smart+, Smart Max, Smart Max+, Smart Business, Smart Premium и Smart Business+. В свою очередь, контрактные абоненты не смогут подключить такие тарифы, как Smart, Smart+, Smart Max, Smart Business, Smart Premium, Smart Business+ и Киевстар 4G Business.

Сами по себе они остаются действительными и ими можно продолжать пользоваться на старых условиях, но есть одно «но». Контрактные абоненты больше не смогут подключить по этим тарифным планам домашний интернет без дополнительных оплат.

Для контрактных абонентов со старыми тарифными планами будут продолжать действовать акции, такие как «Все просто 10 месяцев». Напомним, что она позволяет получить скидку в размере тридцати трех процентов на покупку смартфонов в розничной сети магазинов мобильного оператора «Киевстар». Что касается абонентов с новыми тарифными планами, то для них данная услуга действовать не будет.

Как мы писали ранее, мобильный оператор «Киевстар» также сообщил у себя на странице, что будет изменен принцип расчета затрат, необходимых для того, чтобы заказать дополнительные средства. Ранее услуга «Экстра Деньги» требовала, чтобы потратили определенную сумму на связь. Теперь эти требования смягчены, и вы можете тратить намного меньшее количество собственных средств, чем раньше.

Также были изменены требования по поводу минимального срока, в течение которого нужно быть абонентом мобильного оператора, чтобы данная полезная услуга стала вам доступной.