«Київстар» запустив нові тарифні плани із «суперсилами»

Вже зовсім скоро, третього листопада, оператор «Київстар» запустить нові тарифні плани для всіх абонентів, які обслуговуються на основі договору: контрактних та бізнес-клієнтів. Відмінністю цих тарифів стануть так звані «суперсили» – додаткові сервіси, які можна вибирати на свій розсуд.





Які тарифні плани застаріють?

Деталі нових тарифних планів поки що не розголошуються, проте вже відомо, що ціла низка тарифів буде визнана застарілими. Це такі тарифні плани для бізнес-клієнтів, як Простий, Smart, Smart+, Smart Max, Smart Max+, Smart Business, Smart Premium та Smart Business+. У свою чергу контрактні абоненти не зможуть підключити такі тарифи, як Smart, Smart+, Smart Max, Smart Business, Smart Premium, Smart Business+ та Київстар 4G Business. Вони залишаються дійсними і ними можна продовжувати користуватися на старих умовах, але є одне «але». Контрактні абоненти більше не зможуть підключити за цими тарифними планами домашній інтернет без додаткових сплат.

Для контрактних абонентів зі старими тарифними планами продовжуватиме діяти така акція, як «Все просто 10 місяців». Нагадаємо, що вона дозволяє отримати знижку у розмірі тридцяти трьох відсотків на придбання смартфонів у роздрібній мережі магазинів мобільного оператора «Київстар». Що стосується абонентів з новими тарифними планами, то для них дана послуга не діятиме.

Як ми писали раніше, мобільний оператор Київстар також повідомив у себе на сторінці, що буде змінено принцип розрахунку витрат, необхідних для того, щоб замовити додаткові кошти. Раніше послуга «Екстра Гроші» вимагала витрачати певну суму на зв’язок. Тепер ці вимоги пом’якшені, і ви можете витрачати набагато менше власних коштів, ніж раніше.

Також було змінено вимоги щодо мінімального терміну, протягом якого потрібно бути абонентом мобільного оператора, щоб ця корисна послуга стала доступною.