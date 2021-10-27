Украинцам рассказали, как можно экономить на электроэнергии: разница поразительная
Тарифы на электроэнергию снова изменились. Каждый год придумывают новые правила, ограничения и льготы. В этом году тоже не обошлось без новшеств. В частности, по состоянию на 1 октября, украинцы, которые будут использовать в месяц до 250 кВт, будут платить по 1,44 грн. А те, кто превысит эту отметку, будут платить по 1,68 грн.
Несмотря на то, что тарифы на электроэнергию вроде бы уменьшились, но общий чек все равно получается больше, чем в предыдущие годы. Например, в 2020 году, существовал предел в 100 кВт. Кто использовал такое количество электроэнергии, платил 90 грн, в этом году это 144 грн. За 250 кВт в 2020 году платили 342 грн, а в этом году 360 грн.
Но есть несколько способов немного уменьшить суммы в платежках.
Как платить меньше за электроэнергию?
Эксперты выделяют как минимум несколько рекомендаций, прислушиваясь к которым можно значительно сэкономить.
- Способствует экономии установка двухзонных счетчиков.
- Пользуйтесь электроустройствами, имеющими маркировку А и А+.
- Всегда выключайте электроустройства, которыми не пользуетесь (лампы, компьютеры, телевизоры и т.п.).
- Отключайте заряжаемые приборы, как только аккумулятор полностью зарядился.
- Размораживайте холодильники и холодильные камеры вовремя, тогда они будут работать корректно и не будут потреблять избыточную электроэнергию.
Все эти советы кажутся очень простыми, однако в совокупности они очень эффективны. Подобные действия позволяют сэкономить до 20-30 кВт электроэнергии в месяц.
Льготы отменяются в этом году
Также недавно стало известно, что отныне те, кто использует более 250 кВт электроэнергии в месяц, будут оплачивать ее по обычному тарифу (1,68 грн). В прошлом году для подобных категорий населения существовали льготные цены, однако подобные возмещения в этом году не предусмотрены бюджетом.
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