Новини

Украинцам рассказали, как можно экономить на электроэнергии: разница поразительная

28.10.2021
1 хвилина на прочитання

Тарифы на электроэнергию снова изменились. Каждый год придумывают новые правила, ограничения и льготы. В этом году тоже не обошлось без новшеств. В частности, по состоянию на 1 октября, украинцы, которые будут использовать в месяц до 250 кВт, будут платить по 1,44 грн. А те, кто превысит эту отметку, будут платить по 1,68 грн.


Несмотря на то, что тарифы на электроэнергию вроде бы уменьшились, но общий чек все равно получается больше, чем в предыдущие годы. Например, в 2020 году, существовал  предел в 100 кВт. Кто использовал такое количество электроэнергии, платил 90 грн, в этом году это 144 грн. За 250 кВт в 2020 году платили 342 грн, а в этом году 360 грн.

Новини по темі

Но есть несколько способов немного уменьшить суммы в платежках.

Как платить меньше за электроэнергию?

Эксперты выделяют как минимум несколько рекомендаций, прислушиваясь к которым можно значительно сэкономить.

  • Способствует экономии установка двухзонных счетчиков.
  • Пользуйтесь электроустройствами, имеющими маркировку А и А+.
  • Всегда выключайте электроустройства, которыми не пользуетесь (лампы, компьютеры, телевизоры и т.п.).
  • Отключайте заряжаемые приборы, как только аккумулятор полностью зарядился.
  • Размораживайте холодильники и холодильные камеры вовремя, тогда они будут работать корректно и не будут потреблять избыточную электроэнергию.

Все эти советы кажутся очень простыми, однако в совокупности они очень эффективны. Подобные действия позволяют сэкономить до 20-30 кВт электроэнергии в месяц.

Льготы отменяются в этом году

Также недавно стало известно, что отныне те, кто использует более 250 кВт электроэнергии в месяц, будут оплачивать ее по обычному тарифу (1,68 грн). В прошлом году для подобных категорий населения существовали льготные цены, однако подобные возмещения в этом году не предусмотрены бюджетом.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


28.10.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Курс валют різко змінюється: чи варто панікувати?

28.10.2021

Курс валют резко меняется: стоит ли паниковать?

28.10.2021

Українцям розповіли, як можна економити на електроенергії: різниця разюча

28.10.2021

На полках украинских магазинов появился творог с вредной добавкой

28.10.2021
Back to top button