Украинцам рассказали, как можно экономить на электроэнергии: разница поразительная

Тарифы на электроэнергию снова изменились. Каждый год придумывают новые правила, ограничения и льготы. В этом году тоже не обошлось без новшеств. В частности, по состоянию на 1 октября, украинцы, которые будут использовать в месяц до 250 кВт, будут платить по 1,44 грн. А те, кто превысит эту отметку, будут платить по 1,68 грн.





Несмотря на то, что тарифы на электроэнергию вроде бы уменьшились, но общий чек все равно получается больше, чем в предыдущие годы. Например, в 2020 году, существовал предел в 100 кВт. Кто использовал такое количество электроэнергии, платил 90 грн, в этом году это 144 грн. За 250 кВт в 2020 году платили 342 грн, а в этом году 360 грн.

Но есть несколько способов немного уменьшить суммы в платежках.

Как платить меньше за электроэнергию?

Эксперты выделяют как минимум несколько рекомендаций, прислушиваясь к которым можно значительно сэкономить.

Способствует экономии установка двухзонных счетчиков.

Пользуйтесь электроустройствами, имеющими маркировку А и А+.

Всегда выключайте электроустройства, которыми не пользуетесь (лампы, компьютеры, телевизоры и т.п.).

Отключайте заряжаемые приборы, как только аккумулятор полностью зарядился.

Размораживайте холодильники и холодильные камеры вовремя, тогда они будут работать корректно и не будут потреблять избыточную электроэнергию.

Все эти советы кажутся очень простыми, однако в совокупности они очень эффективны. Подобные действия позволяют сэкономить до 20-30 кВт электроэнергии в месяц.

Льготы отменяются в этом году

Также недавно стало известно, что отныне те, кто использует более 250 кВт электроэнергии в месяц, будут оплачивать ее по обычному тарифу (1,68 грн). В прошлом году для подобных категорий населения существовали льготные цены, однако подобные возмещения в этом году не предусмотрены бюджетом.