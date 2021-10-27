Українцям розповіли, як можна економити на електроенергії: різниця разюча

Тарифи на електроенергію знову змінилися. Щороку придумують нові правила, обмеження та пільги. Цього року теж не обійшлося без нововведень. Зокрема, станом на 1 жовтня, ті українці, які використовуватимуть у місяць до 250 кВт, платитимуть по 1,44 грн. А ті, хто перевищить цю позначку платитимуть по 1,68 грн.





Попри те, що начебто тарифи на електроенергію зменшились, та загальний чек все одно виходить більшим, ніж попередніми роками. Для прикладу, у 2020 році, існувала гранична межа у 100 кВт. Хто використовував таку кількість електроенергії платив 90 грн, цього року це 144 грн. За 250 кВт у 2020 платили 342 грн, а цьогоріч 360 грн. Та є кілька способів трішки зменшити суми в платіжках.

Як платити менше за електроенергію?

Експерти виділяють принаймні кілька рекомендацій, прислухаючись до яких можна значно зекономити.

Сприятиме економії встановлення двозонних л ічильників.

ічильників. Користуйтеся електропристроями, які мають маркування А и А+.

Завжди виключайте електропристрої, якими наразі не користуєтеся (лампи, комп’ютери, телевізори, тощо).

Відключайте пристрої, які заряджаються, як тільки акумулятор повністю зарядився.

Розморожуйте холодильники та холодильні камери вчасно, тоді вони працюватимуть коректно і не споживатимуть надлишкову електроенергію.

Всі ці поради здаються дуже простими, однак в сукупності вони дуже ефективні. Подібні дії дозволяють зекономити до 20-30 кВт електроенергії у місяць.

Пільги цьогоріч скасовуються

Також нещодавно стало відомо, що відтепер ті хто використовує понад 250 кВт електроенергії у місяць, оплачуватимуть її по звичайному тарифу (1,68 грн). Минулого року для подібних категорій населення існували пільгові ціни, однак цьогоріч подібні відшкодування не передбачені бюджетом.