Курс валют резко меняется: стоит ли паниковать?

Уже несколько недель курс американской валюты колеблется максимум в пределах 5-10 копеек. До сегодняшнего дня он постепенно уменьшался, а национальная валюта укреплялась. Однако сегодня во всех пунктах обмена наблюдалась странная ситуация. Сначала доллар уменьшился с 26,32 до 26,27 гривен, а затем резко вырос до 26,45 грн.





Для многих это стало неожиданностью. Не обошлось и без ажиотажа. Некоторые торопились покупать доллары, считая, что такие скачки будут продолжаться и дальше. Эксперты рассказали, чего действительно ожидать от валютного курса, и в какой валюте лучше хранить сбережения.

Есть, как минимум три причины почему случился такой скачок

Эксперты уже прокомментировали подобное явление, и считают, что на это есть минимум три причины:

Экспортеры стали получать налог на добавленную стоимость. Как следствие, им стало неинтересно продавать валюту по дешевке (если это можно так назвать).

Масштабные импортеры энергоносителей, например газа, одновременно за него заплатили. А так, как газ вырос в цене, это вызвало резкий спрос на валюту, а затем и ее удорожание.

Граждане других стран массово покупали доллары, используя те деньги, которые они получили из погашенных облигаций (речь о внутренних займах).

И в завершение Национальный банк Украины впервые этой осенью вышел на межбанковский валютный рынок. Предложив цену в 26,45 грн за доллар НБУ лишился сразу 50 миллионов долларов. Эксперты заявляют, что уменьшаться цена доллара, вероятно уже не будет, однако и сильно расти тоже. Сейчас установился оптимальный валютный курс, который, скорее всего, продержится в данном виде еще минимум до начала зимы.