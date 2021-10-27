Курс валют різко змінюється: чи варто панікувати?

Вже кілька тижнів поспіль курс американської валюти коливається максимум в межах 5-10 копійок. До сьогодні він поступово зменшувався, а національна валюта зміцнювалася. Однак, сьогодні у всіх пунктах обміну спостерігалася дивна ситуація. Спочатку долар зменшився з 26,32 до 26,27 гривень, а потім різко зріс аж до 26,45 грн.





Для багатьох це стало несподіванкою. Не обійшлося й без ажіотажу. Дехто квапився купувати долари, вважаючи, що такі стрибки продовжуватимуться й надалі. Експерти розповіли, чого справді чекати від валютного курсу, та у якій валюті краще зберігати заощадження.

Є, як мінімум три причини чому трапився такий стрибок

Фахівці вже прокоментували подібне явище, і вважають що на це є мінімум три причини:

Експортери почали отримувати додаток на додану вартість. Як наслідок, їм стало не цікаво продавати валюту дешево (якщо це можна так назвати).

Масштабні імпортери енергоносіїв, наприклад, газу, одночасно за нього заплатили. Оскільки газ зріс у ціні, це викликало різкий попит на валюту, а відтак й її здорожчання.

Громадяни інших країн масово купували долари, використовуючи ті гроші, які вони отримали він погашених облігацій (мова про внутрішні позики).

І на завершення, Національний банк України вперше цієї осені вийшов на міжбанківський валютний ринок. Запропонувавши ціну у 26,45 грн за долар НБУ позбувся одразу 50 мільйонів доларів. Експерти заявляють, що зменшуватись ціна долара ймовірно вже не буде, однак і сильно рости теж. Зараз встановився оптимальний валютний курс, який швидше за все протримається у даному вигляді ще мінімум до початку зими.