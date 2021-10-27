Курс валют різко змінюється: чи варто панікувати?
Вже кілька тижнів поспіль курс американської валюти коливається максимум в межах 5-10 копійок. До сьогодні він поступово зменшувався, а національна валюта зміцнювалася. Однак, сьогодні у всіх пунктах обміну спостерігалася дивна ситуація. Спочатку долар зменшився з 26,32 до 26,27 гривень, а потім різко зріс аж до 26,45 грн.
Для багатьох це стало несподіванкою. Не обійшлося й без ажіотажу. Дехто квапився купувати долари, вважаючи, що такі стрибки продовжуватимуться й надалі. Експерти розповіли, чого справді чекати від валютного курсу, та у якій валюті краще зберігати заощадження.
Є, як мінімум три причини чому трапився такий стрибок
Фахівці вже прокоментували подібне явище, і вважають що на це є мінімум три причини:
- Експортери почали отримувати додаток на додану вартість. Як наслідок, їм стало не цікаво продавати валюту дешево (якщо це можна так назвати).
- Масштабні імпортери енергоносіїв, наприклад, газу, одночасно за нього заплатили. Оскільки газ зріс у ціні, це викликало різкий попит на валюту, а відтак й її здорожчання.
- Громадяни інших країн масово купували долари, використовуючи ті гроші, які вони отримали він погашених облігацій (мова про внутрішні позики).
І на завершення, Національний банк України вперше цієї осені вийшов на міжбанківський валютний ринок. Запропонувавши ціну у 26,45 грн за долар НБУ позбувся одразу 50 мільйонів доларів. Експерти заявляють, що зменшуватись ціна долара ймовірно вже не буде, однак і сильно рости теж. Зараз встановився оптимальний валютний курс, який швидше за все протримається у даному вигляді ще мінімум до початку зими.
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