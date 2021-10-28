Названы основные виды мошенничества, с которыми сталкиваются абоненты «Киевстар»

Мобильный оператор «Киевстар» закончил опрос своих абонентов по поводу мошенничества, его разновидностей, с которыми они сталкивались, и методов борьбы с мошенниками, которые они готовы использовать. Результаты оказались немного неожиданными.





Самые популярные уловки мошенников, и как украинцы готовы с ними бороться

Согласно опросу, с различными методами мошенничества сталкивалось восемьдесят пять процентов респондентов. При этом среди наиболее распространенных методов не оказалось пресловутых «звонков из службы безопасности» и «киберполиции», о которых говорят чаще всего и про которые в Интернете больше всего шутят. Возможно, мошенники попросту решили отказаться от этой схемы.

Самыми популярными видами мошенничества оказались следующие:

Уведомления о победе в несуществующих розыгрышах. В них вас просят предоставить свои данные якобы для получения выигрыша.

Звонки и СМС-сообщения о выигрышах с просьбой оплатить комиссию.

Звонки из банков или от операторов с просьбой сообщить одноразовый пароль.

Сообщения о получении денежных переводов с дальнейшей попыткой получить «переведенные» деньги обратно. Вот только сообщения фейковые, а деньги, которые вы якобы возвращаете — реальные.

О готовности обращаться в правоохранительные органы заявило тридцать три процента респондентов. Шестьдесят процентов согласны защищать свой номер различными дополнительными методами. Тридцать два процента рассматривают в качестве адекватной меры защиты идентификацию своего номера с помощью предоставления оператору паспортных данных и планируют сделать это в ближайшем будущем. Двенадцать — уже сделали это.

Как мы писали ранее, с начала следующего месяца «Киевстар» изменяет условия предоставления услуги «Экстра Деньги». В частности, будет изменен принцип расчета затрат, необходимых для того, чтобы заказать дополнительные средства.

Ранее услуга «Экстра Деньги» требовала, чтобы потратили определенную сумму на связь. Теперь эти требования смягчены, и вы можете тратить намного меньшее количество собственных средств, чем раньше.