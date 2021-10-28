Названо основні види шахрайства, з якими стикаються абоненти «Київстар»

Мобільний оператор «Київстар» закінчив опитування своїх абонентів щодо шахрайства, його різновидів, з якими вони стикалися, та методів боротьби з шахраями. Результати виявилися трохи несподіваними.





Найпопулярніші хитрощі шахраїв, і як українці планують з ними боротися

Згідно з опитуванням, з різними методами шахрайства стикалося вісімдесят п’ять відсотків респондентів. При цьому серед найпоширеніших методів не виявилося горезвісних «дзвінків зі служби безпеки» та «кіберполіції», про які говорять найчастіше і про які в інтернеті найчастіше жартують. Можливо, шахраї просто вирішили відмовитися від цієї схеми.

Найпопулярнішими видами шахрайства виявилися такі:

Повідомлення про перемогу в неіснуючих розіграшах, для отримання яких необхідно вказати свої особисті дані.

Дзвінки та СМС-повідомлення про виграші з проханням сплатити комісію.

Дзвінки з банків чи операторів із проханням повідомити одноразовий пароль.

Повідомлення про отримання грошових переказів із подальшою спробою отримати «переведені» гроші назад. Ось тільки повідомлення – фейкові, а гроші, які ви нібито повертаєте — реальні.

Про готовність звертатися до правоохоронних органів заявило тридцять три відсотки респондентів. Шістдесят відсотків погоджуються захищати свій номер різними додатковими методами. Тридцять два відсотки розглядають як адекватний захист ідентифікацію свого номера за допомогою надання оператору паспортних даних і планують зробити це в найближчому майбутньому. Дванадцять вже зробили цю просту операцію, яка до того ж дає багато переваг абонентам.

Як ми писали раніше, з початку наступного місяця “Київстар” змінює умови надання послуги “Екстра Гроші”. Зокрема буде змінено принцип розрахунку витрат, необхідних для того, щоб замовити додаткові кошти. Раніше послуга «Екстра Гроші» вимагала витратити певну суму на зв’язок. Тепер ці вимоги пом’якшені, і ви можете витрачати набагато менше власних коштів, ніж раніше.