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Сотні тисяч українців платитимуть за газ вдвічі дешевше: кого це стосується?

28.10.2021
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Навколо теми про тарифи на опалення не вщухають розмови. Одні обурюються завищеними тарифами за газ, інші навпаки видихнули, адже платити по 8 грн. набагато легше, чим по 12 чи 16, як прогнозувалося ще влітку.


На днях, виникла ще одна тема для розмов, а саме ціна за розподіл та доставку газу. Стало відомо, що деякі області підвищать ціну на 400%. Однак не варто панікувати завчасно, адже фіксують тарифи аж у грудні і до цього часу, все ще може кілька разів змінитися.

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І ось, з’явилася чи не перша приємна новина, яка стосується цін на газ. Нарешті позитив. Нарешті, прогнозують не подорожчання, а подешевшання. Причому, майже вдвічі. Це стосується тих, хто залишився без постачальника.

Понад 600 000 українців залишилися без постачальника газу

Договір з постачальником газу з певних причин не уклали більш, як пів мільйона українців. Тепер вони мали б платити за газ по 16 грн за 1 м3, та отримувати його від Постачальника останньої надії. Однак уряд вирішив підтримати людей, і тепер за період з 1-го жовтня по 30 листопада 2021 року вони платитимуть так, як і решту населення, по 7, 96 грн за 1м3.

Є інформація й про тарифи для державних закладів, а саме:
  • Заклади охорони здоров’я державної та комунальної власності платитимуть по 16,8 грн.
  • Комунальні лікарні отримуватимуть газ по ціні 13,7 грн, це без ціни за розподіл.

Яким буде тариф після 30-го листопада поки невідомо. Можливо цього часу людям вистачить, щоб таки знайти нового постачальника і укласти з ним договір.

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28.10.2021
1 хвилина на прочитання

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