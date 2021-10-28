Шахраї підробляють електронні документи: українців попередили про нові схеми

Користувачі соціальних мереж та месенджерів, таких як Facebook, Telegram та Twitter, почали все частіше повідомляти про те, що у них в стрічці з’явилися повідомлення про продаж підроблених електронних документів у додатку «Дія».





Фальшиві документи та відповідальність за них

Існує кілька різновидів шахрайства із електронними документами. Всі вони, як правило, імітують реальний додаток. Його купують за 120-150 гривень, як правило, з двома цілями — отримати підроблений сертифікат про пройдену вакцинацію або придбати алкоголь за підробленим документом.

Слід зазначити, що про повноцінний клон програми «Дія» не йдеться. Як правило, для клонування використовується спеціальна функція в браузері Chrome для Android, яка дозволяє додавати веб-сайти у вигляді ярликів додатків на робочий стіл вашого планшета або смартфона. При цьому додається не сайт як такий, а окремі елементи, з яких збирається додаток. Він може працювати і без інтернету, і йому не потрібно проходити премодерацію Google Play.

Фейкова сторінка копіює зовнішній вигляд програми «Дія», але з функцією редагування всієї інформації. Журналістське розслідування показує, що всі вони працюють за певною схемою. Існує величезна кількість різних сервісів і сайтів, які пропонують придбати фальшиві документи, їхню рекламу постять великі пабліки та особливо канали в Telegram, який при всіх своїх перевагах отримав сумнівну славу месенджера, де ведеться найактивніша шахрайська діяльність.

Експерти попереджають — використання цих сервісів порушує вітчизняне законодавство. За використання підроблених сертифікатів та інших документів передбачено серйозні штрафи та навіть кримінальне переслідування. Фейкові документи не проходять серйозних перевірок. Більше того, ви добровільно передаєте свої особисті дані людям, які за визначенням мають не дуже чесні наміри, і, отже, не можете знати, з якою метою вони потім їх використають.