Сотни тысяч украинцев будут платить за газ вдвое дешевле: кого это касается?

Вокруг темы о тарифах на отопление не утихают разговоры. Одни возмущаются завышенными тарифами за газ, другие, наоборот, выдохнули, ведь платить по 8 грн. гораздо легче, чем по 12 или 16, как прогнозировалось еще летом.





На днях возникла еще одна тема для разговоров, а именно цена за распределение и доставку газа. Стало известно, что некоторые области повысят цену на 400%. Однако не стоит паниковать раньше времени, ведь фиксируют тарифы в декабре и до сих пор, все еще может несколько раз измениться.

И вот, появилась едва ли не первая приятная новость, касающаяся цен на газ. Наконец-то позитив. Наконец-то прогнозируют не подорожание, а подешевление. Причем почти вдвое. Это касается оставшихся без поставщика.

Более 600 тысяч украинцев остались без поставщика газа

Договор с поставщиком газа по определенным причинам не заключили более полумиллиона украинцев. Теперь они должны платить за газ по 16 грн за 1м3, и получать его от Поставщика последней надежды. Однако правительство решило поддержать людей, и теперь за период с 1 октября по 30 ноября 2021 года они будут платить так, как и остальное население, по 7,96 грн за 1м3.

Есть информация и о тарифах для государственных учреждений, а именно:

Учреждения здравоохранения государственной и коммунальной собственности будут платить по 16,8 грн.

Коммунальные больницы будут получать газ по цене 13,7 грн., это без цены за распределение.

Каким будет тариф после 30 ноября пока неизвестно. Возможно, этого времени людям хватит, чтобы найти нового поставщика и заключить с ним договор.