Мошенники подделывают электронные документы: украинцев предупредили о новых схемах

Пользователи социальных сетей и мессенджеров, таких, как Facebook, Telegram и Twitter, начали все чаще сообщать о том, что у них в ленте появились сообщения о продаже поддельных электронных документов в приложении «Дія».





Фальшивые документы и ответственность за них

Существует несколько разновидностей мошенничества с электронными документами. Все они, как правило, имитируют реальное приложение. Его покупают за 120-150 гривен, как правило, с двумя целями — получить поддельный сертификат о пройденной вакцинации или же приобрести алкоголь по поддельному документу.

Следует отметить, что речь о полноценном клоне программы «Дія» не идет. Как правило, для «клонирования» используется специальная функция в браузере Chrome для Android, которая позволяет добавлять веб-сайты в виде ярлыков приложений на рабочий стол вашего планшета или смартфона. При этом добавляется не сайт сам по себе, а его элементы, из которых собирается приложение. Оно может работать и без интернета, и ему не нужно проходить премодерацию Google Play.

Фейковая страница копирует внешний вид приложения «Дія», но с функцией редактирования всей информации. Журналистское расследование показывает — все они работают по определенной схеме. Существует огромное количество различных сервисов и сайтов, которые предлагают приобрести фальшивые документы, их рекламу репостят крупные паблики и особенно каналы в Telegram, который при всех своих достоинствах приобрел сомнительную славу мессенджера, где ведется самая активная мошенническая деятельность.

Эксперты предупреждают — использование данных сервисов нарушает отечественное законодательство. За использование поддельных сертификатов и других документов предусмотрены серьезные штрафы и даже уголовное преследование.

Фейковые документы не проходят серьезных проверок. Более того, вы добровольно передаете свои личные данные людям, которые по определению имеют не очень честные намерения, и, следовательно, не можете знать, с какими целями они потом их используют.