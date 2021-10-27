Украинцы жалуются на блокировку карт: чем дальше, тем хуже

С тех пор, как государство занялось мониторингом переводов на карты, все больше украинцев начали жаловаться на блокировки и заморозку переводов. Как сообщают источники, в дальнейшем ситуация станет еще более серьезной.





Не только переводы, но и все крупные расходы будут подлежать проверке по новым правилам. Украинцы должны будут доказывать легальное происхождение средств, поскольку, по мнению государства, платить налоги обязаны все.

Проверки и блокировки

Банки имеют право проверять происхождение средств, чтобы выяснить, действительно ли их клиенты заработали деньги честно. В случае, если финансовое учреждение сможет выявить схему по отмыванию денег или понять, что клиент пытается совершить преступную сделку, то оно обязано сообщить об этом в полицию.

По словам экспертов, в первую очередь подозрительными будут считаться операции, необычные для человека, например, если он внезапно получит слишком большую сумму.

Вот основные критерии необычных переводов:

Разовый перевод на слишком большую сумму, например, если вы зарабатываете пятнадцать тысяч в месяц, но вдруг получили пятьдесят.

Большое количество мелких операций, проводимых наличными.

Большое количество операций — более ста в месяц.

Любая подозрительная активность может стать причиной блокировки счета до выяснения обстоятельств. В случае, если это действительно произойдет, то клиент будет вынужден предоставлять документы, подтверждающие легальность зачисленных средств.

В случае, если банк все-таки проведет сомнительную операцию, его могут оштрафовать проверяющие органы. Как сообщает правительство, ужесточение законов о финансовом мониторинге должно уменьшить размер теневого сектора экономики.

Как мы писали ранее, согласно новым правилам внутренней политики Приватбанка, которая основана на требованиях государства, на календарный месяц — с первого по тридцатое или тридцать первое число каждого месяца — устанавливается ряд лимитов для физических лиц. Отправлять можно не больше ста переводов по Украине и не больше двадцати пяти международных в месяц. Получать, в свою очередь, можно не больше ста переводов по Украине или тридцати международных.