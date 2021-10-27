Українці скаржаться на блокування карт: чим далі, тим гірше

З того часу, як держава зайнялася моніторингом переказів на карти, все більше українців почали скаржитися на блокування та заморожування переказів. Як повідомляють джерела, надалі ситуація стане ще серйознішою. Не тільки перекази, але і всі великі витрати підлягатимуть перевірці за новими правилами. Українці повинні доводити легальне походження коштів, оскільки, на думку держави, платити податки зобов’язані всі.





Перевірки та блокування

Банки мають право перевіряти походження коштів, щоб з’ясувати, чи справді їхні клієнти заробили гроші чесно. У випадку, якщо фінансова установа зможе виявити схему відмивання грошей або зрозуміти, що клієнт намагається здійснити злочинну угоду, вона зобов’язана повідомити про це поліцію.

За словами експертів, насамперед підозрілими будуть вважатися операції, незвичайні для людини, наприклад, якщо вона раптово отримає надто велику суму.

Ось основні критерії незвичайних переказів:

Разовий переказ надто великої суми, наприклад, якщо ви заробляєте п’ятнадцять тисяч на місяць, але раптом отримали п’ятдесят.

Велика кількість дрібних операцій, які проводяться готівкою.

Велика кількість операцій – понад сто на місяць.

Будь-яка підозріла активність може спричинити блокування рахунку до з’ясування обставин. У випадку, якщо це дійсно станеться, клієнт буде змушений надавати документи, що підтверджують легальність зарахованих коштів.

Якщо банк таки проведе сумнівну операцію, його можуть оштрафувати перевіряючі органи. Як повідомляє уряд, посилення законів про фінансовий моніторинг має зменшити розмір тіньового сектора економіки.

Як ми писали раніше, згідно з новими правилами внутрішньої політики Приватбанку, яка ґрунтується на вимогах держави, на календарний місяць — з першого по тридцяте або тридцять перше число кожного місяця — встановлюється низка лімітів для фізичних осіб.

Відправляти можна не більше ста переказів Україною і не більше двадцяти п’яти міжнародних на місяць. Отримувати, у свою чергу, можна не більше ста переказів Україною чи тридцяти міжнародних.