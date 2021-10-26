Украинцы вправе выходить на пенсию в 45-50 лет: кому можно не ждать до 65?

В Украине на заслуженный отдых можно выйти при наличии определенного страхового стажа и по достижению конкретного возраста. Что касается стажа, то для женщин это 30 лет, а для мужчин — 35. Что касается возраста, то с недавних пор условия одинаковы для представителей обоих полов — 65 лет.





Однако, как оказывается, выйти на пенсию раньше можно. Возможно, не всем это известно, и кто-то уже сейчас работает вместо того, чтобы наконец отдыхать и получать социальную помощь. На пенсию в 50 или даже 45 лет может выходить широкая категория граждан.

Кто имеет право на преждевременную пенсию?

Чаще украинцы имеют возможность выйти на пенсию в 50, реже в 45 лет. Получать социальную помощь по достижению 50-летия могут:

Женщины, родившие 5 и более детей.

Женщины, у которых дети имеют врожденную инвалидность.

Женщины, работавшие на предприятиях, где среда вредна и опасна для здоровья.

Все это касается и мужчин, которые, например, самостоятельно воспитывали детей. Правда, им разрешается выйти на пенсию по достижению 55-летия.

В 45 на пенсию могут выйти те лица, которые:

Работают на подземных работах (полный рабочий день).

Работают на особо вредных (химических) предприятиях (полный день).

Работают на особо трудных (физически) работах.

Следует заметить, что пенсия для таких граждан рассчитывается, как и для всех остальных. Учитывается размер заработной платы и стаж. Далее, уже в течение последующего времени могут начисляться определенные надбавки в общем порядке.