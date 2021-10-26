“Киевстар” изменил условия популярной услуги

Уже с начала следующего месяца мобильный оператор «Киевстар» изменит условия, на которых предоставляется одна из его наиболее популярных услуг, а именно «Экстра Деньги». Эта услуга позволяет абонентам всегда оставаться на связи, даже в том случае, если нет никаких денег на счету. Какими же сейчас будут ее условия? Давайте во всем разберемся.





Новые условия предоставления услуги

В первую очередь, мобильный оператор сообщил у себя на странице, что будет изменен принцип расчета затрат, необходимых для того, чтобы заказать дополнительные средства. Ранее услуга «Экстра Деньги» требовала, чтобы потратили определенную сумму на связь. Теперь эти требования смягчены, и вы можете тратить намного меньшее количество собственных средств, чем раньше.

Во-вторых, также были изменены требования по поводу минимального срока, в течение которого нужно быть абонентом мобильного оператора, чтобы данная полезная услуга стала вам доступной. Ранее получить «Экстра Деньги» мог только абонент, который пользуется услугами мобильного оператора в течение не менее, чем двух месяцев. Сейчас это требование убрали.

Впрочем, количество денег, затраченных на мобильную связь, а также время, в течение которого вы были абонентом мобильного оператора, все равно имеет значение. Эти критерии влияют на то, сколько денег вы сможете получить в рамках услуги. Так, к примеру, новый абонент может получить на свой счет только пятнадцать гривен, в то время как тот, кто является абонентом «Киевстар» больше года и потратил на связь не меньше двухсот двадцати пяти гривен за последние три месяца, может получить триста гривен.

Как мы писали ранее, с первого ноября текущего года также изменится стоимость популярной услуги «Статический IP-адрес» для абонентов «Домашнего Интернета» от «Киевстар», а также для абонентов тарифных планов из линейки «Всё вместе». Она составит пятьдесят гривен в месяц, что является аргументированной рыночной стоимостью, вычисленной экспертами мобильного оператора. Никакие другие условия, на которых предоставляется данная услуга, изменять не планируется.