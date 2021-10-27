“Київстар” змінив умови популярної послуги

Вже з початку наступного місяця мобільний оператор «Київстар» змінить умови, на яких надається одна з найбільш популярних послуг, а саме «Екстра Гроші». Ця послуга дозволяє абонентам завжди залишатися на зв’язку, навіть якщо немає жодних грошей на рахунку. Якими ж зараз будуть її умови? Давайте у всьому розберемося.





Нові умови надання послуги

Насамперед мобільний оператор повідомив у себе на сторінці, що буде змінено принцип розрахунку витрат, необхідних для того, щоб замовити додаткові кошти. Раніше послуга «Екстра Гроші» вимагала витратити певну суму на зв’язок. Тепер ці вимоги пом’якшені, і ви можете витрачати набагато менше власних коштів, ніж раніше.

По-друге, також було змінено вимоги щодо мінімального терміну, протягом якого потрібно бути абонентом мобільного оператора, щоб ця корисна послуга стала вам доступною. Раніше отримати «Екстра Гроші» міг лише абонент, який користується послугами мобільного оператора протягом щонайменше двох місяців. Нині цю вимогу прибрали.

Втім, кількість грошей, витрачених на мобільний зв’язок, а також час, протягом якого ви були абонентом мобільного оператора, має значення. Ці критерії впливають на те, скільки грошей ви зможете отримати у рамках послуги. Так, наприклад, новий абонент може отримати на свій рахунок лише п’ятнадцять гривень, тоді як той, хто є абонентом «Київстар» більше року і витратив на зв’язок не менше ніж двісті двадцять п’ять гривень за останні три місяці, може отримати триста гривень.

Як ми писали раніше, з першого листопада поточного року також зміниться вартість популярної послуги “Статична IP-адреса” для абонентів “Домашнього Інтернету” від “Київстар”, а також для абонентів тарифних планів з лінійки “Все разом”. Вона становитиме п’ятдесят гривень на місяць, що є аргументованою ринковою вартістю, обчисленою експертами мобільного оператора. Жодних інших умов, на яких надається ця послуга, змінювати не планується.