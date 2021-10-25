Банковские карточки активно блокируют: государство хочет все доходы облагать налогом

Все больше украинцев жалуется на то, что банк заблокировал их счет. Соответствующие темы для обсуждений создаются в группах социальных сетей и на сайтах самих банков. Многим действительно не понятно, что случилось, ведь никакие правила банка никто не нарушал, и неправомерных действий с карточкой совершено не было.





Осложняет ситуацию и то, что у многих людей замороженными оказались весомые суммы средств. И когда счетами снова можно будет пользоваться никому неизвестно. Так вот, это новая политика для вывода неофициальных доходов из тени. Таким образом государство хочет получить больше налогов от украинцев, которые работают неофициально и при этом получают доход выше среднего.

В первую очередь это касается продавцов товаров и услуг

В зоне риска владельцы интернет-магазинов, те кто предоставляет определенные виды услуг онлайн (переводы, написание текстов, создание сайтов), и те, кто массово продает товары и вещи (например в Инстаграме или на ОЛХ). Иногда такой бизнес приносит довольно неплохой доход, и рано или поздно банк замечает чрезмерную частоту транзакций на карточке, которая открывалась совершенно с другой целью.

Заблокировать счет могут тем, кто:

Получает разовые переводы на карту размером более 10 000 грн.

Получает по несколько переводов в течение дня и так ежедневно.

На регулярной основе осуществляет транзакции на большие суммы средств не указывая их назначения.

Для того, чтобы избежать блокировки, в банках рекомендуют клиентам открывать счет ФЛП. Тогда у них будет гораздо больше возможностей и не придется постоянно волноваться возможным “замораживанием” средств. Деньгами обычно нельзя пользоваться до того момента пока не будет предоставлено официальную документацию об их происхождении.