Новини

Банківські картки активно блокують: держава хоче оподатковувати всі доходи

26.10.2021
1 хвилина на прочитання

Все більше українців скаржаться на те, що банк заблокував їхній рахунок. Відповідні теми для обговорень створюються в групах соціальних мереж та на сайтах самих банків. Багатьом дійсно не зрозуміло, що трапилося, адже жодного правила банку ніхто не порушував, та неправомірних дій з карткою вчинено не було.


Ускладнює ситуацію й те, що у багатьох замороженими виявилися значні суми коштів. І коли рахунком знову можна буде користуватися нікому невідомо. Так от, це нова політика задля виведення неофіційних доходів з тіні. Таким чином держава хоче отримати більше податків від українців, які працюють неофіційно і при цьому отримують дохід вище середнього.

Новини по темі

В першу чергу це стосується продавців товарів та послуг

В зоні ризику власники інтернет-магазинів, ті хто надає певні види послуг онлайн (переклади, написання текстів, створення сайтів), та ті хто масово продає товари і речі (наприклад в Інстаграмі чи на ОЛХ). Інколи такий бізнес приносить доволі непоганий дохід, і рано чи пізно банк помічає надмірну частоту транзакцій на картці, яка відкривалася абсолютно з іншою метою.

Заблокувати рахунок можуть тим, хто:
  • Отримує разові перекази на картку розміром більше 10 000 грн.
  • Отримує по кілька переказів протягом дня і так щоденно.
  • На регулярній основі здійснює транзакції на великі суми коштів не вказуючи їх призначення.

Для того, щоб уникнути блокування, в банках рекомендують клієнтам відкривати рахунок ФОП. Тоді в них буде набагато більше можливостей і не доведеться постійно хвилюватися за можливе “замороження” коштів. Грошима зазвичай не можна користуватися до того моменту поки не буде надано офіційну документацію про їх походження.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


26.10.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

«Київстар» змінив умови однієї зі своїх найпопулярніших послуг

26.10.2021

Банкоматы «ПриватБанка» снова массово сбоят

26.10.2021

Банкомати «ПриватБанку» знову масово збоять

26.10.2021

Банковские карточки активно блокируют: государство хочет все доходы облагать налогом

26.10.2021
Back to top button