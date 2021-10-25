Банківські картки активно блокують: держава хоче оподатковувати всі доходи

Все більше українців скаржаться на те, що банк заблокував їхній рахунок. Відповідні теми для обговорень створюються в групах соціальних мереж та на сайтах самих банків. Багатьом дійсно не зрозуміло, що трапилося, адже жодного правила банку ніхто не порушував, та неправомірних дій з карткою вчинено не було.





Ускладнює ситуацію й те, що у багатьох замороженими виявилися значні суми коштів. І коли рахунком знову можна буде користуватися нікому невідомо. Так от, це нова політика задля виведення неофіційних доходів з тіні. Таким чином держава хоче отримати більше податків від українців, які працюють неофіційно і при цьому отримують дохід вище середнього.

В першу чергу це стосується продавців товарів та послуг

В зоні ризику власники інтернет-магазинів, ті хто надає певні види послуг онлайн (переклади, написання текстів, створення сайтів), та ті хто масово продає товари і речі (наприклад в Інстаграмі чи на ОЛХ). Інколи такий бізнес приносить доволі непоганий дохід, і рано чи пізно банк помічає надмірну частоту транзакцій на картці, яка відкривалася абсолютно з іншою метою.

Заблокувати рахунок можуть тим, хто:

Отримує разові перекази на картку розміром більше 10 000 грн.

Отримує по кілька переказів протягом дня і так щоденно.

На регулярній основі здійснює транзакції на великі суми коштів не вказуючи їх призначення.

Для того, щоб уникнути блокування, в банках рекомендують клієнтам відкривати рахунок ФОП. Тоді в них буде набагато більше можливостей і не доведеться постійно хвилюватися за можливе “замороження” коштів. Грошима зазвичай не можна користуватися до того моменту поки не буде надано офіційну документацію про їх походження.