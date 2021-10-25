Банкомати «ПриватБанку» знову масово збоять

Останнім часом з’являється все більше інформації про те, що банкомати і термінали «ПриватБанку» масово збоять – блокують картки або ж не видають гроші. Судячи з повідомлень користувачів на популярному порталі «Мінфін», ця проблема останнім часом набула характеру справжньої епідемії.





Збої банкоматів: подробиці та що робити

Як повідомляють користувачі порталу «Мінфін», найчастіший сценарій «глюку» виглядає наступним чином. При операціях з готівкою – внесенні або знятті грошей з рахунку – банкомат пише про помилку. Гроші не зараховуються на карту при внесенні, а при знятті – не видаються, але списуються з картки. З цього починається «ходіння по муках»: багаторазові звернення в службу підтримки і розбирання з банком.

Типову історію видно на цьому скріншоті. Українець скористався терміналом ПриватБанку, щоб внести гроші на платіжну карту іншого банку. Ніякі гроші на картку не надійшли, термінал зажадав звернутися в службу підтримки «ПриватБанку». Спроби додзвонитися на номер 3700 до успіху не привели.

Представники «ПриватБанку», вийшовши на зв’язок під цим постом, повідомили, що тільки фахівці можуть оформити заявку на повернення коштів. При цьому українцеві повідомили дві неприємних речі. Повернення коштів може бути оформлене тільки на картку «ПриватБанку». В якості альтернативи їх можуть покласти на номер телефону, який пройшов авторизацію, причому тільки в тому випадку, якщо їх сума не перевищує п’яти тисяч гривень. Перспектива оплатити собі мобільний зв’язок на кілька років вперед, звичайно, приваблива, але навряд чи українцю хотілося саме цього.

За словами експертів, у разі, якщо виник збій платіжного терміналу, найкраще повідомити про це в службу підтримки відразу ж, не відходячи від нього, зафіксувавши місце і час збою. Повернення коштів проводиться на карту, з якої здійснювався платіж, але примушувати до укладання будь-яких договорів вас не мають права.