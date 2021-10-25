Банкоматы «ПриватБанка» снова массово сбоят

В последнее время появляется все больше информации о том, что банкоматы и терминалы «ПриватБанка» массово сбоят — блокируют карточки или же не выдают деньги. Судя по сообщениям пользователей на популярном портале «Минфин», эта проблема в последнее время приобрела характер настоящей эпидемии.





Сбои банкоматов: подробности и что делать

Как сообщают пользователи портала «Минфин», самый частый сценарий «глюка» выглядит следующим образом. При операциях с наличкой — внесении или снятии денег со счета — банкомат пишет об ошибке. Деньги не зачисляются на карту при внесении, а при снятии — не выдаются, но списываются с карточки. С этого начинается «хождение по мукам»: многократные обращения в службу поддержки и разборки с банком.

Типичную историю видно на этом скриншоте. Украинец воспользовался терминалом ПриватБанка, чтобы внести деньги на платежную карту другого банка. Никакие деньги на карточку не поступили, терминал потребовал обратиться в службу поддержки «ПриватБанка». Попытки дозвониться на номер 3700 к успеху не привели.

Представители «ПриватБанка», выйдя на связь под этим постом, сообщили, что только специалисты могут оформить заявку на возврат средств. При этом украинцу сообщили две неприятных вещи. Возврат средств может быть оформлен только на карточку «ПриватБанка». В качестве альтернативы их могут положить на номер телефона, который прошел авторизацию, причем только в том случае, если их сумма не превышает пяти тысяч гривен. Перспектива оплатить себе мобильную связь на несколько лет вперед, конечно, заманчива, но вряд ли украинцу хотелось именно этого.

По словам экспертов, в случае, если возник сбой платежного терминала, лучше всего сообщить об этом в службу поддержки сразу же, не отходя от него, зафиксировав место и время сбоя. Возврат средств проводится на карту, с которой проводился платеж, но принуждать к заключению каких-либо договоров вас не имеют права.