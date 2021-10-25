«Київстар» змінив умови однієї зі своїх найпопулярніших послуг

Як повідомляє мобільний оператор «Київстар», вже зовсім скоро, з початку наступного місяця, зміняться умови надання однієї з найбільш популярних інтернет-послуг, що надаються даним оператором. Про яку ж послугу йде мова, і що в ній зміниться в першу чергу? Давайте з’ясуємо.





Нові умови надання послуги

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті мобільного оператора «Київстар», вже з першого листопада поточного року зміниться вартість популярної послуги «Статична IP-адреса» для абонентів «Домашнього Інтернету» від «Київстар», а також для абонентів тарифних планів з лінійки «Все разом». Вона складе п’ятдесят гривень на місяць, що є аргументованою ринковою вартістю, обчисленою експертами мобільного оператора. Жодні інші умови, на яких надається дана послуга, змінювати не планується.

Послуга «Статична IP-адреса» досить популярна серед українців, які користуються інтернетом. Вся справа в тому, що вона передбачає цілий ряд неймовірно зручних функцій. У їх числі, наприклад:

Звернення до інформаційних ресурсів, що надають обмежений доступ, де користувач ідентифікуються за IP-адресою. Це можуть бути різні мережі, наприклад, корпоративні, а також поштові сервера.

Створення власного повноцінного веб-сервера і використання його для того, щоб обмінюватися інформацією в межах ваших власних віртуальних мереж.

Управляти рахунком і переводити кошти всім бажаючим завдяки віддаленому доступу до платіжної системи банків.

Використовувати цілий ряд надзвичайно цікавих додаткових послуг, пов’язаних з відео. У їх числі відеоспостереження, відеоконференції і багато, багато іншого, що тільки може вам знадобитися.

Як ми писали раніше, «Київстар» також змінив умови надання послуг в популярному тарифному плані «Смачний». Вартість їх дещо зросла – тепер ви будете платити вже сто двадцять п’ять гривень на місяць.

Що ж змінилося? Вам як і раніше доступні двадцять гігабайт мобільного інтернету та безлім для дзвінків в мережі Київстар. Триста хвилин для дзвінків на інші мобільні мережі в Україні тепер також можуть бути використані для дзвінків на ряд закордонних номерів.