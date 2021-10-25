«Киевстар» изменил одну из своих популярнейших услуг

Как сообщает мобильный оператор «Киевстар», уже совсем скоро, с начала следующего месяца, изменятся условия предоставления одной из наиболее популярных интернет-услуг, предоставляемых данным оператором. О какой же услуге идет речь, и что в ней изменится в первую очередь? Давайте выясним.





Новые условия предоставления услуги

Согласно информации, размещенной на официальном сайте мобильного оператора «Киевстар», уже с первого ноября текущего года изменится стоимость популярной услуги «Статический IP-адрес» для абонентов «Домашнего Интернета» от «Киевстар», а также для абонентов тарифных планов из линейки «Всё вместе». Она составит пятьдесят гривен в месяц, что является аргументированной рыночной стоимостью, вычисленной экспертами мобильного оператора. Никакие другие условия, на которых предоставляется данная услуга, изменять не планируется.

Услуга «Статический IP-адрес» достаточно популярна среди украинцев, которые пользуются интернетом. Все дело в том, что она позволяет целый ряд невероятно удобных функций. В их числе, к примеру:

Обращения к информационным ресурсам, предоставляющим ограниченный доступом, где пользователь идентифицируется по IP-адресу. Это могут быть самые разные сети, например, корпоративные, а также почтовые сервера.

Создание собственного полноценного веб-сервера и затем использовать его для того, чтобы обмениваться информацией в пределах ваших собственных виртуальных сетей.

Управлять счетом и переводить средства всем желающим благодаря удаленному доступу к платежной системе банков.

Использовать целый ряд полезнейших дополнительных услуг, связанных с видео. В их числе, помимо всего прочего, видеонаблюдение, видеоконференции и многое, многое другое, что только может вам захотеться.

Как мы писали ранее, «Киевстар» также изменил условия предоставления услуг в популярном тарифном плане «Вкусный». Стоимость их несколько возросла — теперь вы будете платить уже сто двадцать пять гривен в месяц.

Что же изменилось? Вам по-прежнему доступны двадцать гигабайтов мобильного интернета и безлим для звонков в сети Киевстар. Триста минут для звонков на другие мобильные сети в Украине теперь также могут быть использованы для звонков на ряд заграничных номеров.