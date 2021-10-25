В декабре дважды повысят пенсию: кому больше всего повезет?

В начале лета по 500 гривен надбавки (ежемесячно) досчитали пенсионерам, которым исполнилось 80 лет. Не так давно, на 400 гривен повысили пенсию тем пенсионерам, которым исполнилось 75 лет. Возрастная категория 75-80 будет получать по 400 гривен к основной выплате каждый месяц, как и те, кому 80+. Сейчас наступила очередь еще нескольких повышений. Кого они коснутся, и сколько доплатят людям, рассказываем.





Повышение связано с увеличением минимальной заработной платы

С декабря в Украине вырастет минимальная зарплата. Теперь она составит 6500 грн (брутто). Как следствие, вырастут минимальные пенсии для тех, кто как раз выходит на заслуженный отдых. Речь о 65-летних мужчинах и женщинах. Их пенсия составит 2600 грн., но, как всегда не без дополнительных условий. Такую пенсию вы имеете право получать не только благодаря достижению 65-летия, но и если есть наработано необходимое количество стажа. Для женщин это 30 лет официального страхового стажа, а для мужчин 35 лет.

Еще одно повышение будет касаться абсолютно всех

Также, с 1 декабря возрастет прожиточный минимум, а затем пенсия вырастет на несколько гривен. Рассчитываться надбавка будет индивидуально, однако известно, что для тех, кто получает минимальных 1854 гривны, досчитают по 80 гривен. А для тех, кто получает максимальную пенсию размером в 18 540 гривен, досчитают по 800 гривен. В 2021 году это будет последний перерасчет. Следующие повышения следует ожидать уже в 2022 году.

В Министерстве социальной политики заявляют, что вероятно очередной перерасчет придется на март 2022 года. Ну, а в октябре 2022-го по 300 гривен ежемесячной надбавки получат те, кому за 70. Имеется в виду возрастная категория 70-75 лет.