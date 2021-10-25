В грудні двічі підвищать пенсію: кому найбільше пощастить?

На початку літа по 500 гривень надбавки (щомісячно) дорахували пенсіонерам, яким виповнилося 80 років. Не так давно, на 400 гривень підвищили пенсію тим пенсіонерам, яким виповнилося 75 років. Вікова категорія 75-80 отримуватиме по 400 гривень до основної виплати кожного місяця, як і ті кому 80+. Зараз настала черга ще кількох підвищень. Кого вони стосуватимуться, та скільки доплатять людям, розповідаємо.





Підвищення пов’язане зі збільшенням мінімальної заробітної плати

З грудня в Україні зросте мінімальна зарплата. Тепер вона становитиме 6500 грн (брутто). Як наслідок, зростуть мінімальні пенсії для тих, хто якраз виходить на заслужений відпочинок. Мова про 65-річних чоловіків і жінок. Їхня пенсія становитиме 2600 грн., але, як завжди не без додаткових умов. Таку пенсію ви маєте право отримувати не лише завдяки досягненню 65-річчя, а й якщо маєте напрацьовану потрібну кількість стажу. Для жінок це 30 років офіційного страхового стажу, а для чоловіків 35 років.

Ще одне підвищення стосуватиметься абсолютно всіх

Також, з 1-го грудня зросте прожитковий мінімум, а відтак пенсія зросте на кілька гривень. Розраховуватися надбавка буде індивідуально, однак відомо, що для тих, хто отримує мінімальних 1 854 гривні, дорахують по 80 гривень. А для тих, хто отримує максимальну пенсію, розміром у 18 540 гривень, дорахують по 800 гривень. У 2021 році це буде останній перерахунок. Наступні підвищення слід чекати вже у 2022 році.

У Міністерстві соціальної політики заявляють, що ймовірно черговий перерахунок припаде на березень 2022 року. Ну, а в жовтні 2022 по 300 гривень щомісячної надбавки отримають ті, кому за 70. Мається на увазі вікова категорія 70-75 років.