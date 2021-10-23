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Что случилось с Монобанком? Клиенты в панике и массово жалуются на мобильный банк

24.10.2021
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22 октября вечером, клиенты мобильного банка Монобанк начали массово жаловаться на проблемы в работе приложения. Об этом писали и в специально созданных обсуждениях в Фейсбуке. Люди жаловались, что мол они не могут ни провести перевод, ни оплатить покупку в интернет-магазине, или любой другой платеж.


Во всех случаях, пользователям просто высвечивалось объявление о техническом сбое и технических неполадках. Некоторых эта ситуация испугала не на шутку, ведь люди имея определенные сбережения банально не могли ими пользоваться. Представители банка частично всех успокоили.

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В Монобанке утверждают – неполадки временные

Руководство Монобанка отреагировало на многочисленные обращения пользователей. В комментарии было сказано, что неполадки технического характера действительно есть. Как оказалось, проблемы с проведением операций есть только у владельцев карт Visa. Однако, в банке активно работают над тем, чтобы все вернулось к норме.

Что стало причиной сбоя – неизвестно. О том, что имела место хакерская атака, речь вроде как не идет.

Монобанк закрывает все карты в злотых

Напомним, что уже с 13-декабря, Монобанк решил закрыть абсолютно все карты в злотых. В Польше живет более миллиона украинцев, еще больше приезжают туда на заработки. Всем им рекомендуют не ждать декабря, а открыть гривневые карточки и перевести деньги на них в ближайшее время.

Если кто-то не успеет этого сделать, банк переведет весь баланс на кредитную карту. Конвертация будет происходить по актуальному на тот момент курсу валют. Почему монобанк принял такое решение – неизвестно.

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24.10.2021
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