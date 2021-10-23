Зросте податок на нерухомість: за “зайві” квадратні метри доведеться платити шалені суми

Українці вже кілька років поспіль сплачують податок на нерухомість. Держава встановила такий податок для тих осіб, які володіють “зайвими” квадратними метрами. Нормою вважається квартира до 60 м2, та будинок до 120 м2. Кожен наступний квадратний метр оподатковується.





оскільки податок на нерухомість напряму залежить від розміру мінімальної зарплати, то незабаром він суттєво зросте. У 2022 році, мінімальна зарплата підвищиться до 6700 грн, а податок на нерухомість це 1,5 від “мінімалки”. Як наслідок цей платіж виросте на 20%, а саме з 70 гривень до 100.

Українцям доведеться сплачувати по 100 гривень за кожен “зайвий” квадратний метр

Відтак, вже з нового року власники великих житлових площ, платитимуть не мало не багато, а мінімум по 100 грн/м2. Також, жодних пільг, для фізичних осіб не передбачатиметься у випадках:

Якщо вони володіють квартирою площею понад 300 м2, будинком площею понад 600 м2, та іншими житловими об’єктами комерційного характеру площею понад 900 м2.

житловими об’єктами комерційного характеру площею понад 900 м2. Якщо вони волод іють приміщеннями, які здають в оренду чи використовують у будь-яких комерційних цілях.

Якщо ж житлом володіє одразу кілька осіб, то кожен повинен сплачувати кошти за власну частку. Також податкова акцентує увагу людей на нюансах пов’язаних з місцем реєстрації. Якщо, наприклад, ви були зареєстровані в Києві, а потім змінили місце проживання на, приміром, Житомир, то розрахунок буде направлено у Київ. Про переїзд потрібно повідомляти податкову завчасно, адже невчасна оплата рахунку тягне за собою штрафні санкції.

Якщо не сплачувати борг протягом 30 днів, нарахують штраф у розмірі 10% від загальної суми, якщо протермінувати більше 30 днів, то нарахують штраф у розмірі 20%.