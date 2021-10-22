В «ПриватБанке» пояснили, кого касаются новые правила переводов с карты на карту

Согласно данным статистики, каждый месяц более семи миллионов клиентов «ПриватБанка» пользуются услугами перевода с карты на карту, и это достаточно логично, ведь в том числе именно ради этого создавались приложения для онлайн-банкинга. Недавно стало известно, что банк устанавливает лимиты на переводы. Кого они затронут в первую очередь?





Новые правила: стоит ли украинцам опасаться?

Как свидетельствует банковская статистика, из семи миллионов украинцев, которые ежемесячно отправляют переводы с карты на карту, подавляющее большинство, а именно 99,7% отправляют и получают менее ста переводов в месяц.

Новые правила связаны в первую очередь с противодействием коррупции, отмыванию грязных денег. Согласно новым правилам внутренней политики банка, которая основана на требованиях государства, на календарный месяц — с первого по тридцатое или тридцать первое число каждого месяца — устанавливается ряд лимитов для физических лиц. Отправлять можно не больше ста переводов по Украине и не больше двадцати пяти международных в месяц. Получать, в свою очередь, можно не больше ста переводов по Украине или тридцати международных.

В случае, если вы собираете деньги на благотворительность или волонтерскую деятельность, вы можете позвонить по номеру 3700 или написать онлайн в чат поддержки клиентов «ПриватБанка». Отправьте подтверждение того, что вы действительно собираете деньги, и вам будет предоставлен безлимит на один день.

Если же вы получаете на карту деньги за осуществление услуг или торговлю с интернет-площадок, то вам нужно открыть счет физического лица-предпринимателя. Использовать личные карточки с целью предпринимательской деятельности законодательством нашей страны запрещено.

Как мы писали ранее, некоторое время назад наблюдался массовый сбой в платежной системе Приватбанка. После того, как зависать система перестала, у украинцев появились новые проблемы. Выяснилось, что платежи не просто не проходили — они зависали в неотправленном состоянии. Это означало, что если человек пытался провести оплату несколько раз, то после окончания сбоя деньги списались многократно. Если у вас что-то не работает — не отправляйте деньги несколько раз.