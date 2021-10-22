У «Приватбанку» пояснили, кого стосуються нові правила переказів з картки на картку

Згідно з даними статистики, кожен місяць більше семи мільйонів клієнтів «ПриватБанку» користуються послугами переказу з карти на карту, і це досить логічно, адже в тому числі саме заради цього створювся додаток для онлайн-банкінгу. Нещодавно стало відомо, що банк встановлює ліміти на перекази. Кого вони торкнуться в першу чергу?





Нові правила: чи варто українцям боятися?

Як свідчить банківська статистика, з семи мільйонів українців, які щомісяця відправляють перекази з картки на картку, переважна більшість, а саме 99,7% відправляють і отримують менше ста переказів на місяць.

Нові правила пов’язані в першу чергу з протидією корупції та відмивання брудних грошей. Згідно з новими правилами внутрішньої політики банку, яка заснована на вимогах держави, на календарний місяць – з першого за тридцяте чи тридцять перше число кожного місяця – встановлюється ряд лімітів для фізичних осіб. Відправляти можна не більше ста переказів по Україні і не більше двадцяти п’яти міжнародних на місяць. Отримувати, в свою чергу, можна не більше ста переказів по Україні або тридцяти міжнародних.

У разі, якщо ви збираєте гроші на благодійність або волонтерську діяльність, ви можете зателефонувати за номером 3700 або написати онлайн в чат підтримки клієнтів «ПриватБанку». Надішліть підтвердження того, що ви дійсно збираєте гроші, і вам буде наданий безліміт на один день.

Якщо ж ви отримуєте на карту гроші за здійснення послуг або торгівлю з інтернет-майданчиків, то вам потрібно відкрити рахунок фізичної особи-підприємця. Використовувати особисті картки з метою підприємницької діяльності законодавством нашої країни заборонено.

Як ми писали раніше, деякий час назад спостерігався масовий збій в платіжній системі Приватбанку. Після того, як зависати система перестала, в українців з’явилися нові проблеми. З’ясувалося, що платежі не просто не проходили – вони зависали в невідправленому стані. Це означало, що якщо людина намагалася провести оплату кілька разів, то після закінчення збою гроші списали багато разів. Якщо у вас щось не працює – не відправляйте гроші кілька разів.