Київстар змінив умови популярного тарифного плану

Нещодавно умови ряду популярних тарифних планів мобільного оператора «Київстар» були змінені. У їх число потрапив, зокрема, і тарифний план «Смачний», який протягом довгого часу вважався одним з найбільш вигідних тарифів від «Київстар». Якими ж будуть його умови зараз? Давайте з’ясуємо.





Нові умови старого тарифного плану

У старих умовах тарифного плану «Смачний» абоненти, які його підключили, могли всього за сто гривень на місяць отримати ряд важливих послуг. Це були двадцять гігабайт мобільного інтернету та повністю безлімітні дзвінки всередині мережі Київстар. Також ви отримували триста хвилин дзвінків на номери інших операторів по Україні, включаючи стаціонарні номери, завдяки чому ви зможете дзвонити в тому числі в державні установи та інші організації з міськими номерами абсолютно спокійно. Цей старий тарифний план тепер носить назву «Смачний 2020».

Що стосується нових умов тарифного плану, то вартість послуг дещо зросла – тепер потрібно платити вже сто двадцять п’ять гривень на місяць. Що ж змінилося? Вам як і раніше доступні двадцять гігабайт мобільного інтернету і безлім для дзвінків у мережі Київстар. Триста хвилин для дзвінків на інші мобільні мережі в Україні тепер також можуть бути використані для дзвінків на ряд закордонних номерів. На даний момент можна дзвонити на номери мобільного та стаціонарного зв’язку в Польщі, Італії, Німеччини, Чехії, Узбекистані, Ізраїлі, США, Канаді, Індії та Росії.

Головною «фішкою» оновленого тарифного плану стануть так звані «суперсили». Це окремі послуги, які можна підключати без додаткової плати. Раз в один операторський місяць – двадцять вісім днів – ви можете вибрати одну суперсилу. Це можуть бути, наприклад, додаткові хвилини для дзвінків за кордон або на інші українські мережі, додаткові гігабайти мобільного інтернету або ж безлімітний трафік на відеосервіси або онлайн-телебачення Київстар ТВ.