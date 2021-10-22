Государство отменило льготные тарифы и теперь за электроэнергию придется платить вдвое больше

Сейчас тарифы на электроэнергию немного снизились. Если недавно киловатт/час стоил 1,68 гривны, то сейчас в октябре ставка 1,44 гривны. Несмотря на это более полумиллиона украинских домохозяйств, не смогут пользоваться этими тарифами, и будут платить за электроэнергию вдвое больше. С чем это связано?





Речь о домохозяйствах, где используют более 250 киловатт в месяц

Министерство социальной политики, сообщило о неутешительных новостях для тех категорий граждан, которые не имеют возможности использовать менее 250 киловатт в месяц. Речь о тех домах, где установлены электрические обогреватели, где нет возможности провести газ, или о домах так называемого семейного типа.

В прошлом году, для всех них было установлено так называемые льготные тарифы. Тогда, киловатт/час стоил 90 копеек. Такое решение власти приняли в 2020 году после того, как было отменено снижение тарифов для тех, кто использует менее 100 киловатт/месяц. Для вышеупомянутых домохозяйств предусматривалась компенсация. В этом году, любые возмещения отменены. Теперь домохозяйства будут платить полную цену за электроэнергию, а это получается вдвое дороже, по сравнению с прошлым годом.

Другие тарифы тоже частично вырастут

На данный момент, Кабинет Министров Украины уверяет, что цена газа для населения уже зафиксирована вплотную к маю 2022 года. Газ не будет стоить больше, чем 8 грн/куб. Высокие тарифы устанавливать может только Поставщик последней надежды. Его клиенты могут платить и по 12 и по 16 грн/куб.

Сейчас под вопросом только горячая вода, ведь в ее стоимость заложен газовый тариф в размере 5 грн. Поэтому логично, что цена на горячую воду точно еще изменится.