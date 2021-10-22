Держава скасувала пільгові тарифи і тепер за електроенергію доведеться платити вдвічі більше

Наразі тарифи на електроенергію трішки знизились. Якщо недавно кіловат/година коштувала 1,68 грн., то в жовтні ставка склала 1,44 грн. Попри це понад пів мільйона українських домогосподарств, не зможуть користуватися цими тарифами, і платитимуть за електроенергію вдвічі більше. З чим це пов’язано?





Мова про домогосподарства, які використовують понад 250 кіловат в місяць

Міністерство соціальної політики, повідомило про невтішні новини, для тих категорій громадян, які не мають можливості використовувати менше, ніж 250 кіловат у місяць. Мова про ті будинки, де встановлено електричні обігрівачі, де немає можливості провести газ, або про будинки так званого сімейного типу.

Минулого року, для всіх них було встановлено так звані пільгові тарифи. Тоді, кіловат/година коштувала 90 копійок. Таке рішення влада прийняла у 2020 році після того, як було скасовано зниження тарифів для тих, хто використовує менше, ніж 100 кіловат/місяць. Для вищезгаданих домогосподарств передбачалась компенсація. Цього року, будь-які відшкодування скасовано. Тепер домогосподарства будуть платити повну ціну за електроенергію, а це виходить вдвічі дорожче, у порівнянні з минулим роком.

Інші тарифи теж частково зростуть

Наразі, Кабінет Міністрів України запевняє, що ціна газу для населення вже зафіксована впритул до травня 2022 року. Газ не коштуватиме більше, ніж 8 грн/куб. Вищі тарифи встановлюватиме лише Постачальник останньої надії. Його клієнти можуть платити й по 12 і по 16 грн/куб.

Наразі, під сумнівом лише гаряча вода, адже в її вартість закладено газовий тариф розміром у 5 грн. Тому логічно, що ціна на гарячу воду точно ще зміниться.