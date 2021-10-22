Вот это комиссия: украинцы будут платить 41% налога за межбанковские переводы

Мы уже неоднократно поднимали тему банков, а именно те случаи, когда банковские учреждения пытаются выявить предпринимателей, занимающихся своей деятельностью тайно. То есть не оформляют ФЛП, не платят никаких налогов и при этом зарабатывают немалые суммы, продавая в интернете вещи, или услуги.





Особенно много таких бизнесменов сосредоточено на различных платформах, вроде ОЛХ. Или же Инстаграме, где речь об интернет-магазинах. Недавно банки начали блокировать карточки, на которые регулярно приходят большие суммы средств. Отныне, будет еще одно наказание. А именно 41% налога от суммы транзакции. Кому это грозит?

Тем, кто регулярно получает на карточку переводы размером от 50 000 гривен

Когда клиент банка открывает карточку он указывает с какой целью это делает. Для социальных выплат, для получения зарплаты, или чтобы пользоваться кредитным лимитом, либо рассрочкой. И все бы ничего, но потом на эту карточку приходят почти каждый день по несколько тысяч гривен, 10000, 20000, и больше.

Логично, что банкам это окажется подозрительным, и от владельца карточки будут требовать документальное подтверждение дохода. Далее его данные могут передать в налоговую. Таким, неофициальным предпринимателям, начислят налоги на транзакции в размере 41%. В отдельных случаях, людям может грозить уголовная ответственность.

Варианты есть

Для тех, кто хочет беспрепятственно проводить разного рода транзакции, рекомендуют оформить ЧП. Тем, кому по определенным причинам не получается, или не выгодно это делать в связи с нестабильным доходом, рекомендуют четко объяснять для каких целей открывается карточка. Указывать примерный доход, который вы на нее планируете получать. А также, стараться организовать все таким образом, чтобы транзакции приходили не каждый день, а раз, максимум два раза в месяц.