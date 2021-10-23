Оце так комісія: українці платитимуть 41% податку за міжбанківські перекази

Ми вже неодноразово піднімали тему банків, а конкретно ті випадки, коли банківські установи намагаються виявити підприємців, що займаються своєю діяльністю таємно. Тобто не оформлюють ФОП, не сплачують жодних податків і при цьому заробляють чималі суми, продаючи в інтернеті речі, або послуги.





Особливо багато таких бізнесменів зосереджено на різноманітних платформах, на кшталт ОЛХ. Або ж і Інстаграмі, де мова йде про інтернет-магазини. Віднедавна банки почали блокувати картки, на котрі регулярно приходять великі суми коштів. Відтепер, буде ще одне покарання. А саме 41% податку від суми транзакції. Кому це загрожує?

Тим, хто регулярно отримує на картку перекази розміром від 50 000 гривень

Коли клієнт банку відкриває картку він вказує з якою метою це робить. Для соціальних виплат, для отримання зарплати, або щоб користуватися кредитним лімітом чи розстрочками. І все б нічого, але потім на цю картку приходять майже щодня по кілька тисяч гривень, 10 000, 20 000, і більше. Логічно, що банкам це виявиться підозрілим, і від власника картки вимагатимуть документальне підтвердження доходу. Далі його дані можуть передати в податкову.

Таким, неофіційним підприємцям, нарахують податки на транзакції у розмірі 41%. В окремих випадках, людям може загрожувати кримінальна відповідальність.

Варіанти є

Для тих, хто хоче безперешкодно проводити різного роду транзакції, рекомендують оформити ФОП. Тим, кому з певних причин не виходить, або не вигідно це робити у зв’язку з нестабільним доходом, рекомендують чіткіше пояснювати для яких цілей відкривається картка. Вказувати приблизний дохід, який ви на неї отримуватиме. А також, намагатися організувати все таким чином, щоб транзакції приходили не щодня, а раз, чи максимум двічі у місяць.