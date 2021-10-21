Украинцам выдают фальшивые доллары прямо в обменниках: как не попасться
В чем разница между настоящей и «липовой» валютой?
Встретить фальшивые доллары в Украине значительно проще, чем вы могли себе представить. Среди всей поддельной валюты, курсирующей по отечественным обменникам, более 3/4 составляют именно американские «зеленые». Поэтому покупая заветные банкноты стоит сохранять бдительность, чтобы не стать очередной жертвой фальшивомонетчиков.
Поддельные доллары в Украине производят крайне редко. Преимущественно их переправляют из-за рубежа и запускают в отечественный оборот. Интересно, что около 96% всех фальшивых купюр составляют сотни. Поэтому именно с ними украинцам стоит быть особенно внимательными.
Как не попасться на «липовые» доллары?
Чтобы избежать неприятного опыта с фальшивками, лучше покупать валюту именно в банках. Они имеют гораздо больше возможностей и технических средств для обнаружения подделки, чем обычные обменники.
Если вы обращаетесь в обменник, нужно проверить, имеет ли он лицензию Нацбанка на валютные операции.
После покупки долларов, требуйте чек на совершенную сделку. Если его отказываются выдать, лучше не рисковать и забрать свои деньги.
При покупке валюты внимательно рассмотрите каждую купюру и проверьте:
- наличие водяных знаков;
- соответствие номинала портрету президента;
- качество бумаги;
- цвет купюры и ее размер;
- вид микропечати.
Но некоторые подделки изготовлены так мастерски, что обнаружить их без валютного детектора будет просто невозможно.
Как распространяют валютные фальшивки в Украине?
Оказывается поддельные, доллары, как и гривны, можно приобрести в интернете. Контакты продавцов фальшивок мошенники находят в Darknet, после чего обсуждают детали сделки в Telegram-группах.
Партия такой валюты обычно стоит не более 50% от их номинала. Получить заказ можно даже по Новой Почте. Однако существует еще один способ доставки нелегального товара – методом «сокровища». Продавец прячет валюту в тайнике где-нибудь на улице, и отправляет покупателю его фото с геолокацией.
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