Украинцам выдают фальшивые доллары прямо в обменниках: как не попасться

Встретить фальшивые доллары в Украине значительно проще, чем вы могли себе представить. Среди всей поддельной валюты, курсирующей по отечественным обменникам, более 3/4 составляют именно американские «зеленые». Поэтому покупая заветные банкноты стоит сохранять бдительность, чтобы не стать очередной жертвой фальшивомонетчиков.





Поддельные доллары в Украине производят крайне редко. Преимущественно их переправляют из-за рубежа и запускают в отечественный оборот. Интересно, что около 96% всех фальшивых купюр составляют сотни. Поэтому именно с ними украинцам стоит быть особенно внимательными.

Как не попасться на «липовые» доллары?

Чтобы избежать неприятного опыта с фальшивками, лучше покупать валюту именно в банках. Они имеют гораздо больше возможностей и технических средств для обнаружения подделки, чем обычные обменники.

Если вы обращаетесь в обменник, нужно проверить, имеет ли он лицензию Нацбанка на валютные операции.

После покупки долларов, требуйте чек на совершенную сделку. Если его отказываются выдать, лучше не рисковать и забрать свои деньги.

При покупке валюты внимательно рассмотрите каждую купюру и проверьте:

наличие водяных знаков;

соответствие номинала портрету президента;

качество бумаги;

цвет купюры и ее размер;

вид микропечати.

Но некоторые подделки изготовлены так мастерски, что обнаружить их без валютного детектора будет просто невозможно.

Как распространяют валютные фальшивки в Украине?

Оказывается поддельные, доллары, как и гривны, можно приобрести в интернете. Контакты продавцов фальшивок мошенники находят в Darknet, после чего обсуждают детали сделки в Telegram-группах.

Партия такой валюты обычно стоит не более 50% от их номинала. Получить заказ можно даже по Новой Почте. Однако существует еще один способ доставки нелегального товара – методом «сокровища». Продавец прячет валюту в тайнике где-нибудь на улице, и отправляет покупателю его фото с геолокацией.