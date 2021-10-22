Скоро нагряне різке похолодання: які регіони потерпатимуть найбільше?

Половина осені вже позаду, і якщо аналізувати погоду, яка трималася останні кілька тижнів, то це явно не “бабине літо”. Однак, й особливих холодів не спостерігалося, та й загалом, погода була досить комфортною, без затяжних дощів і пронизливого вітру.





На жаль, комфортна температура повітря остаточно залишається позаду. Вже на днях в Україну прийде різке похолодання і стовпчики термометрів опустяться до 4 градусів вище нуля. Які регіони першими стикнуться з циклоном? Та чи чекати ще бодай незначного потепління?

Найхолодніше буде у Західній та Центральній Україні

Ще сьогодні, 22-го жовтня на більшій території України спостерігатиметься тепла погода. Подекуди температура підніметься до 22 градусів вище нуля. Однак, вже з приходом вихідних, різко похолодає. Першими відчують подих зими мешканці Карпат, та західних областей. Там подекуди, вночі спостерігатимуться заморозки. Не виняток і перший дощ зі снігом.

Далі, похолодання посунеться й на Центральну Україну, зокрема в Києві на вихідних прогнозують максимум 8-9 градусів вище нуля. Супроводжуватиметься холод пронизливим вітром, а подекуди і дощами.

Цієї осені тепла вже не буде

Багатьом цікаво, чи прийде після похолодання теплий циклон? Синоптики говорять, що це похолодання не затримається надовго, однак і різкого потепління чекати не варто. Температурний максимум до кінця жовтня та на період листопада сягатиме 10-11 градусів вище нуля. Періодично теплими та сонячними днями можуть тішитися лише мешканці Південних областей. А в Карпатах та на Закарпатті, й зовсім на кінець жовтня вже прогнозують перший сніг.

Кліматологи діляться прогнозами й на зиму. Кажуть вона буде циклічною. Сильні морози чергуватимуться з відлигами. Переважатиме суха погода.