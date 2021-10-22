Новини

Скоро нагряне різке похолодання: які регіони потерпатимуть найбільше?

22.10.2021
1 хвилина на прочитання

Половина осені вже позаду, і якщо аналізувати погоду, яка трималася останні кілька тижнів, то це явно не “бабине літо”. Однак, й особливих холодів не спостерігалося, та й загалом, погода була досить комфортною, без затяжних дощів і пронизливого вітру.


На жаль, комфортна температура повітря остаточно залишається позаду. Вже на днях в Україну прийде різке похолодання і стовпчики термометрів опустяться до 4 градусів вище нуля. Які регіони першими стикнуться з циклоном? Та чи чекати ще бодай незначного потепління?

Новини по темі

Найхолодніше буде у Західній та Центральній Україні

Ще сьогодні, 22-го жовтня на більшій території України спостерігатиметься тепла погода. Подекуди температура підніметься до 22 градусів вище нуля. Однак, вже з приходом вихідних, різко похолодає. Першими відчують подих зими мешканці Карпат, та західних областей. Там подекуди, вночі спостерігатимуться заморозки. Не виняток і перший дощ зі снігом.

Далі, похолодання посунеться й на Центральну Україну, зокрема в Києві на вихідних прогнозують максимум 8-9 градусів вище нуля. Супроводжуватиметься холод пронизливим вітром, а подекуди і дощами.

Цієї осені тепла вже не буде

Багатьом цікаво, чи прийде після похолодання теплий циклон? Синоптики говорять, що це похолодання не затримається надовго, однак і різкого потепління чекати не варто. Температурний максимум до кінця жовтня та на період листопада сягатиме 10-11 градусів вище нуля. Періодично теплими та сонячними днями можуть тішитися лише мешканці Південних областей. А в Карпатах та на Закарпатті, й зовсім на кінець жовтня вже прогнозують перший сніг.

Кліматологи діляться прогнозами й на зиму. Кажуть вона буде циклічною. Сильні морози чергуватимуться з відлигами. Переважатиме суха погода.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


22.10.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

В Україні суттєво переглянуть тарифи на одну з компослуг

22.10.2021

Известны сроки планового отключения света по всей Украине

22.10.2021

Відомі терміни планового відключення світла по всій Україні

22.10.2021

Названа головна небезпека штаму «Дельта» для пересічного українця

22.10.2021
Back to top button