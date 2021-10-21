Украинцы возмущены: почему банки и обменники не принимают некоторые долларовые купюры

Большая часть населения хранит свои сбережения в иностранной валюте. Это общепринятая практика, ведь так намного безопаснее особенно в периоды инфляции. Но бывает, что наступает момент, когда людям нужно поменять доллары на гривны, и здесь многих ждет неприятный сюрприз. Все больше украинцев столкнулись с тем, что их деньги отказались принимать в обменниках. С чем это связано?





Год выпуска значения не имеет

Не стоит волноваться за то, что ваши доллары могут быть устаревшими. Банки заявляют, что даже купюры выпущены в 1993 году считаются действительными. Год выпуска абсолютно не имеет никакого значения. Есть целый ряд других причин, по которым ваши деньги могут оказаться непригодными к использованию:

Сильные потертости, которые занимают более 20% купюры.

Несколько повреждений одновременно, например потертости, проколы и порванные части.

Надрывы, размер которых больше, чем 3 мм.

Проколы, размер которых более, чем 1 мм.

Наличие на купюре штампов, надписей или жирных пятен.

Наличие на банкноте цветных пятен от краски, или любого другого вещества.

В некоторых случаях, полностью разорванную купюру можно сдать, но на условиях инкассо.

Банк выступает лишь посредником между клиентом и страной, которая является Родиной определенной валюты. Например, в случае с долларами это Соединенные Штаты Америки.

Поврежденные купюры отправляются в страну изготовления, а вам взамен выдают новые. Конечно, услуга не бесплатная. Комиссия от 10% до 30% от общей суммы. Ждать новые банкоты придется несколько месяцев.