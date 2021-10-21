Українці обурені: банки та обмінники не приймають деякі доларові купюри

Більша частина населення зберігає свої заощадження в іноземній валюті. Це загальноприйнята практика, адже так набагато безпечніше особливо в періоди інфляції. Та приходить момент, коли людям потрібно поміняти долари на гривні, і тут багатьох чекає неприємний сюрприз. Все більше українців стикнулись з тим, що їхні гроші відмовилися приймати в обмінниках. З чим це пов’язано?





Рік випуску значення немає

Не варто хвилюватися за те, що ваші долари можуть бути застарілими. Банки заявляють, що навіть купюри випущені у 1993 році вважаються дійсними. Рік випуску абсолютно немає жодного значення. Є цілий ряд інших причин, через які ваші гроші можуть виявитися непридатними до користування:

Сильні потертості, які займають понад 20% купюри.

Кілька пошкоджень одночасно, наприклад потертості, проколи та порвані частини.

Надриви, розмір яких більше 3 мм.

Проколи, розмір яких більше 1 мм.

Наявність на купюрі штампів, написів або жирних плям.

Наявність на банкноті кольорових плям від фарби, чи будь-якої іншої речовини.

В деяких випадках, повністю розірвану купюру можна здати, але на умовах інкасо. Банк виступає лиш посередником між клієнтом, та країною, яка є Батьківщиною певної валюти.

Наприклад у випадку з доларами це Сполучені Штати Америки. Пошкоджені купюри відправляються в країну виготовлення, а вам натомість видають нові. Звісно, послуга не безкоштовна. Комісія від 10% до 30% від загальної суми. Чекати на нові банкоти прийдеться кілька місяців.