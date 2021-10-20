Эксперты рассказали, каким будет курс доллара в ближайшую неделю

Эксперты рассказали, каким будет курс доллара по отношению к гривне в течение ближайших нескольких дней. Стоит ли ожидать резких скачков курса? Давайте же в этом разберемся.





Прогнозы курса валют

Как полагают эксперты, курс доллара в ближайшее время будет колебаться в диапазоне двадцати шести гривен и тридцати — шестидесяти копеек за доллар. Несмотря на то, что в последние несколько дней он упал примерно до двадцати шести гривен тридцати копеек, до конца недели, возможно, американская валюта несколько наверстает упущенное, и в понедельник ее цена поднимется уже до двадцати шести гривен пятидесяти копеек.

Такой точки зрения придерживаются многие эксперты, в частности, Антон Куринный, который является главным дилером департамента казначейства и финансовых рынков крупной финансовой организации «ОТП Банк».

На курс доллара повлияет ряд факторов, в том числе грядущие длинные выходные, а также налоговые платежи и аукционы по размещению ОВГЗ, которые проводятся сейчас под руководством Министерства финансов. Как цитируют слова Куринного источники, на годовых минимумах доллар уже побывал, и в дальнейшем будет только расти относительно нашей национальной валюты.

По словам экспертов, в ближайшие неделю-две курс будет составлять где-то около двадцати шести гривен пятидесяти копеек за доллар. К концу же октября он уже сможет перевалить за отметку в двадцать семь гривен. Максимальный показатель — 27 гривен и двадцать копеек за доллар.

Всего прогнозный курс на конец текущего года составляет двадцать восемь гривен и восемьдесят копеек за доллар, в то время как среднегодовой обменный курс, заложенный в проект бюджета нашей страны на текущий год, составляет 29 гривен и десять копеек. Возможно, на таком уровне он и будет находиться вплоть до конца нынешнего года.