Експерти розповіли, яким буде курс долара в найближчий тиждень

Експерти розповіли, яким буде курс долара по відношенню до гривні протягом найближчих декількох днів. Чи варто очікувати різких стрибків курсу? Давайте ж в цьому розберемося.





Прогнози курсу валют

Як вважають експерти, курс долара найближчим часом буде коливатися в діапазоні двадцяти шести гривень і тридцяти – шістдесяти копійок за долар. Незважаючи на те, що в останні кілька днів він впав приблизно до двадцяти шести гривень тридцяти копійок, до кінця тижня, можливо, американська валюта дещо виросте, і вже у понеділок її ціна підніметься як мінімум до двадцяти шести гривень п’ятдесяти копійок.

Такої точки зору дотримуються багато експертів, зокрема, Антон Курінний, який є головним дилером департаменту казначейства і фінансових ринків великої фінансової організації «ОТП Банк».

На курс долара вплине ряд факторів, в тому числі прийдешні довгі вихідні, а також податкові платежі та аукціони з розміщення ОВДП, які проводяться зараз під керівництвом Міністерства фінансів. Як цитують слова Курінного джерела, на річних мінімумах долар вже побував, і в подальшому буде тільки рости щодо нашої національної валюти.

За словами експертів, в найближчі тиждень-два курс становитиме десь близько двадцяти шести гривень п’ятдесяти копійок за долар. До кінця ж жовтня він уже зможе перевалити за позначку в двадцять сім гривень. Максимальний показник – 27 гривень і двадцять копійок за долар.

Всього прогнозний курс на кінець поточного року становить двадцять вісім гривень і вісімдесят копійок за долар, в той час як середньорічний обмінний курс, який було закладено в проект бюджету нашої країни на поточний рік, становить 29 гривень і десять копійок. Можливо, на такому рівні він і буде перебувати аж до кінця нинішнього року.